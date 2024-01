Exportations mexicaines: équipements magnétiques et optiques et dispositifs médicaux

Le gouvernement mexicain s’attend à ce que le Mexique continue d’accroître sa part de marché dans les exportations d’équipements magnétiques et optiques et d’appareils médicaux vers les États-Unis d’ici 2024.

Pour cette prévision, le ministère des Finances et du Crédit public (SHCP) s’appuie sur l’arrivée d’investissements directs étrangers (IDE) et sur les annonces d’entreprises ayant l’intention de s’implanter au Mexique.

De janvier à novembre 2023, les exportations mexicaines d’instruments et d’appareils optiques et médicaux se sont élevées à 24,877 milliards de dollars, soit une croissance de 19,6% en glissement annuel, selon les données de la Banque du Mexique.

Parmi les produits de cette industrie que le Mexique vend le plus à l’étranger figurent les appareils médicaux et vétérinaires, les instruments de régulation automatique, les articles et appareils orthopédiques, les instruments de contrôle des fluides et les instruments et appareils d’analyse physique et chimique.

Le fonds d’investissement Mexico Fund explique que la question du nearshoring au Mexique a gagné en pertinence ; sa position géographique et certains avantages stratégiques offrent des opportunités de gagner des parts de marché dans la réorganisation du commerce mondial, principalement à partir des États-Unis.

Le PIB du Mexique a augmenté de 3,4% au cours des trois premiers trimestres de 2023 par rapport à la même période en 2022, ce qui est supérieur aux attentes, grâce au secteur extérieur, résultant d’une forte activité manufacturière, tandis que la consommation locale reste robuste, soutenue par des montants records de transferts de fonds et des salaires plus élevés, le salaire minimum augmentant en moyenne annuelle de 19% depuis 2018.

Exportations mexicaines

En outre, le SHCP s’attend à ce que l’activité économique dans certains États ayant des liens commerciaux importants avec le Mexique, comme le Texas, l’Illinois et le Michigan, continue de croître, même si c’est peut-être à un rythme plus lent qu’en 2023.

Pour sa part, la production industrielle devrait continuer à contribuer à la croissance de la demande d’importations mexicaines, en particulier dans les secteurs traditionnels tels que le matériel de transport, le matériel électrique, l’électronique et les produits agricoles, où le Mexique se distingue comme l’un des principaux partenaires commerciaux.

Au cours des 11 premiers mois de 2023, les exportations manufacturières mexicaines ont augmenté à un taux annuel de 4,3% pour atteindre 484,851 milliards de dollars américains.

Dans ce montant, 172,683 milliards de dollars correspondent aux exportations automobiles (+14,4 pour cent en glissement annuel) et 312,168 milliards de dollars aux exportations non automobiles (-0,6 pour cent).