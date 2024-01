Tendances sectorielles de l’IDE mondial: CNUCED

Send an email

Les tendances sectorielles de l’IDE en 2023 montrent que le nombre de projets a augmenté de 16% dans les secteurs à forte intensité de chaîne de valeur mondiale (CVM).

C’est notamment le cas dans les secteurs de l’automobile, du textile, des machines et de l’électronique.

Dans le même temps, le nombre de nouveaux projets annoncés dans le secteur des semi-conducteurs a chuté de 10% (39% en valeur) après une forte croissance en 2022.

Le nombre d’annonces de nouveaux projets et d’opérations de financement de projets internationaux dans le secteur des infrastructures (y compris les transports, l’énergie, l’eau et les télécommunications) a baissé de 4 % dans l’ensemble, principalement en raison de la baisse des financements de projets dans le secteur des énergies renouvelables.

En particulier, les nouvelles opérations internationales de financement de projets dans le secteur des énergies renouvelables ont chuté de 17% en nombre et de 10% en valeur, soit à peine moins que la baisse globale du financement de projets.

La baisse du nombre de nouveaux projets est la première depuis l’Accord de Paris en 2015.

L’industrie dans l’IDE

Pour l’avenir, la CNUCED estime qu’une augmentation modeste des flux d’IDE en 2024 semble possible, car les projections concernant l’inflation et les coûts d’emprunt sur les principaux marchés indiquent une stabilisation des conditions de financement pour les opérations d’investissement international.

Toutefois, des risques importants subsistent, notamment des risques géopolitiques, des niveaux élevés de dette accumulée dans de nombreux pays et des inquiétudes quant à la poursuite de la fracture économique mondiale.

La participation de l’industrie à l’IDE est un phénomène important dans l’économie mondiale, les entreprises s’engageant dans ces flux à des fins d’expansion, de mise à niveau technologique et de modernisation, d’acquisitions et de fusions, de développement de la chaîne d’approvisionnement et d’accès aux marchés locaux, entre autres facteurs.

Projets de création d’entreprises

Le nombre de projets d’investissement internationaux annoncés dans les pays en développement dans des secteurs pertinents pour les Objectifs de développement durable (ODD, notamment les infrastructures, les énergies renouvelables, l’eau et l’assainissement, la sécurité alimentaire, la santé et l’éducation) est resté stable.

Le nombre d’opérations de financement de projets internationaux en rapport avec les ODD a diminué de 27 % (-40 % en valeur).

Alors que le nombre de nouveaux projets liés aux ODD a augmenté de 12% (6 % en valeur), le nombre de projets dans les secteurs de l’alimentation et de l’agriculture a légèrement augmenté par rapport aux faibles niveaux de 2022; la plupart des autres secteurs ont enregistré une baisse.