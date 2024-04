Importações de cerveja para os Estados Unidos e posição dominante do México

Nos últimos três anos, o México consolidou a sua quota dominante nas importações de cerveja para os Estados Unidos.

Com compras no estrangeiro que totalizaram 7,138 mil milhões de dólares em 2023, os Estados Unidos foram o maior importador mundial de cerveja.

De que países compraram principalmente cerveja? O mercado americano comprou cervejas originárias do México por um valor aduaneiro de 5,807 milhões de dólares, um aumento de 5% em relação ao ano anterior.

Muito atrás ficaram os Países Baixos (722 milhões de dólares, -19% em relação ao ano anterior), a Irlanda (180 milhões de dólares, -9%), o Canadá (110 milhões de dólares, +8%) e a Alemanha (85 milhões de dólares, -5%).

Importações de cerveja

Destaques: A Corona é a cerveja mexicana mais vendida no mundo e a marca de cerveja líder no México.

A Corona está disponível em quase 130 países e foi classificada como a marca de cerveja número um no ranking de marcas Brand Finance Global 500 para 2022.

A Anheuser-Busch InBev concedeu à Constellation Brands o direito exclusivo de comercializar e vender a cerveja Corona e algumas outras marcas de cerveja do Grupo Modelo, incluindo Pacifico, Modelo Especial, Negra Modelo e Victoria, em todos os 50 estados dos EUA, no Distrito de Columbia e em Guam.

Além disso, a Corona Cero será o principal parceiro olímpico global dos Jogos Olímpicos e será activada para os Jogos de 2024, 2026 e 2028.

As importações de cerveja do México para os EUA aumentaram de US $ 4,249 bilhões em 2020 para US $ 4,975 bilhões em 2021 e, em seguida, aumentaram de US $ 5,513 bilhões em 2022 para US $ 5,807 bilhões em 2023.

Indústria

Historicamente, o fabrico de cerveja era uma indústria local em que apenas alguns intervenientes tinham uma presença internacional substancial.

As empresas cervejeiras de maior dimensão ganharam frequentemente uma presença internacional através de exportações directas, acordos de licenciamento e acordos de joint venture.

No entanto, segundo a Anheuser-Busch InBev, nas últimas décadas assistiu-se a uma transformação do sector, com um longo período de consolidação.

Esta tendência começou nos mercados cervejeiros mais estabelecidos da Europa Ocidental e da América do Norte e assumiu a forma de empresas de maior dimensão que se formaram através de fusões e aquisições nos mercados nacionais.