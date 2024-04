Importations de bière aux États-Unis et position dominante du Mexique

Le Mexique a consolidé sa part dominante des importations de bière aux États-Unis au cours des trois dernières années.

Avec des achats à l’étranger totalisant 7,138 milliards de dollars en 2023, les États-Unis sont le premier importateur mondial de bière.

De quels pays les États-Unis achètent-ils principalement de la bière? Le marché américain a acheté des bières originaires du Mexique pour une valeur douanière de 5,807 millions de dollars, en hausse de 5% d’une année sur l’autre.

Loin derrière, on trouve les Pays-Bas (722 millions de dollars, -19% d’une année sur l’autre), l’Irlande (180 millions de dollars, -9%), le Canada (110 millions de dollars, +8%) et l’Allemagne (85 millions de dollars, -5%).

Importations de bière

Faits marquants: Corona est la bière mexicaine la plus vendue au monde et la première marque de bière au Mexique.

Corona est disponible dans près de 130 pays et a été classée première marque de bière dans le classement Brand Finance Global 500 brand pour 2022.

Anheuser-Busch InBev a accordé à Constellation Brands le droit exclusif de commercialiser et de vendre la bière Corona et certaines autres marques de bière de Grupo Modelo, notamment Pacifico, Modelo Especial, Negra Modelo et Victoria, dans les 50 États américains, le district de Columbia et Guam.

En outre, Corona Cero sera le premier partenaire mondial des Jeux olympiques et sera activé pour les Jeux de 2024, 2026 et 2028.

Les importations de bière aux États-Unis en provenance du Mexique sont passées de 4,249 milliards de dollars en 2020 à 4,975 milliards de dollars en 2021, puis de 5,513 milliards de dollars en 2022 à 5,807 milliards de dollars en 2023.

L’industrie

Historiquement, la brasserie était une industrie locale dans laquelle seuls quelques acteurs avaient une présence internationale substantielle.

Les grandes sociétés brassicoles ont souvent acquis une empreinte internationale par le biais d’exportations directes, d’accords de licence et d’accords de coentreprise.

Toutefois, selon Anheuser-Busch InBev, les dernières décennies ont été marquées par une transformation du secteur, avec une longue période de consolidation.

Cette tendance a débuté sur les marchés brassicoles les plus établis d’Europe occidentale et d’Amérique du Nord et s’est traduite par la création de grandes entreprises par le biais de fusions et d’acquisitions sur les marchés nationaux.