FEMSA, HCR et rotation du personnel

L’expérience d’OXXO, une entreprise appartenant à la FEMSA, montre que même dans un secteur où la rotation du personnel est généralement élevée, l’intégration de réfugiés peut réduire la rotation du personnel et l’absentéisme.

Alors que les travailleurs réfugiés d’OXXO ont tendance à rester au travail quatre à six mois de plus que les travailleurs non réfugiés, les responsables d’OXXO affirment que les réfugiés ont des niveaux d’engagement et de ponctualité supérieurs à la moyenne et des niveaux d’absentéisme très bas.

Les responsables d’OXXO soulignent également que les travailleurs réfugiés apportent des compétences et des perspectives nouvelles et diverses à la main-d’œuvre, inspirent les autres employés par leur résilience, leur adaptabilité et leur gentillesse face à des défis personnels importants, et enrichissent la culture de l’entreprise.

En outre, les responsables d’OXXO affirment que leurs employés sont généralement fiers du soutien apporté par l’entreprise aux réfugiés, ce qui favorise la loyauté et l’engagement des employés.

La nécessité pour FEMSA d’embaucher du personnel s’est alignée sur la stratégie de solutions durables du HCR, qui intègre les réfugiés dans l’emploi formel depuis 2016 par le biais du placement, de l’inscription à l’école, de l’accès au logement et d’autres formes de soutien.

FEMSA

La FEMSA est désormais le plus grand employeur de réfugiés et de migrants au Mexique et, selon le HCR, la participation de la FEMSA a encouragé environ 500 autres entreprises à adopter des efforts similaires.

Compte tenu des avantages générés tant pour l’entreprise que pour les réfugiés et les travailleurs migrants, la FEMSA s’est associée au HCR et au Tent Partnership pour affiner, reproduire et étendre le programme d’insertion professionnelle des réfugiés dans d’autres filiales de la FEMSA en Amérique latine.

Division commerciale

FEMSA, dont le nom complet est Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V., est une société mexicaine qui opère dans divers secteurs et qui est l’un des conglomérats les plus grands et les plus importants d’Amérique latine.

Fondée en 1890, FEMSA a connu une croissance et une diversification importantes au fil des ans.

Dans sa division commerciale, la société possède la chaîne de magasins de proximité OXXO, qui est l’une des plus grandes et des plus reconnues au Mexique et dans d’autres pays d’Amérique latine.

OXXO propose une grande variété de produits, allant de la nourriture et des boissons à des services tels que le paiement des services publics.