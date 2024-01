FEMSA, ACNUR e rotatividade de pessoal

A experiência do OXXO, propriedade da FEMSA, mostra que, mesmo num sector que normalmente regista uma elevada rotatividade, a inclusão de refugiados pode reduzir a rotatividade e o absentismo.

Embora os trabalhadores refugiados do OXXO tendam a permanecer no emprego quatro a seis meses mais do que os trabalhadores não refugiados, os gestores do OXXO afirmam que os refugiados têm níveis de empenhamento e pontualidade superiores à média e níveis de absentismo muito baixos.

Os gestores do OXXO também sublinham que os trabalhadores refugiados trazem novas e diversas competências e perspectivas para a força de trabalho, inspiram outros trabalhadores com a sua resiliência, adaptabilidade e bondade face a desafios pessoais significativos e enriquecem a cultura da empresa.

Além disso, os directores da OXXO afirmam que os seus empregados estão geralmente orgulhosos do apoio da empresa aos refugiados, o que promove a lealdade e o empenho dos empregados.

A necessidade da FEMSA de contratar pessoal está alinhada com a estratégia de Soluções Duradouras do ACNUR, que tem vindo a integrar os refugiados em empregos formais desde 2016 através da colocação de emprego, inscrição na escola, acesso a habitação e outros apoios.

FEMSA

A FEMSA é agora o maior empregador de refugiados e migrantes no México e, de acordo com o ACNUR, o envolvimento da FEMSA encorajou cerca de 500 outras empresas a adotar esforços semelhantes.

Tendo em conta os benefícios gerados tanto para a empresa como para os trabalhadores refugiados e migrantes, a FEMSA associou-se ao ACNUR e à Tent Partnership para aperfeiçoar, replicar e expandir o Programa de Inclusão Laboral de Refugiados noutras filiais da FEMSA na América Latina.

Divisão Comercial

A FEMSA, cujo nome completo é Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V., é uma empresa mexicana que opera em vários sectores e é um dos maiores e mais importantes conglomerados da América Latina.

Fundada em 1890, a FEMSA teve um crescimento e uma diversificação significativos ao longo dos anos.

Na sua Divisão Comercial, a empresa é proprietária da cadeia de lojas de conveniência OXXO, uma das maiores e mais reconhecidas cadeias de lojas de conveniência no México e noutros países da América Latina.

OXXO oferece uma variedade de produtos, desde alimentos e bebidas até serviços como o pagamento de serviços públicos.