Indústria brasileira de alimentos e supermercados

De acordo com a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS), o setor de varejo alimentar brasileiro representou aproximadamente 7,03% do PIB do Brasil em 2022.

Anteriormente, o setor brasileiro de varejo alimentar teve uma receita bruta de aproximadamente 611 bilhões de reais em 2021, 10,3% maior em comparação com aproximadamente 554 bilhões de reais em 2020.

A Companhia Brasileira de Distribuição informa que o setor brasileiro de varejo de alimentos é altamente fragmentado.

Em particular, as 10 maiores redes de supermercados que divulgaram suas receitas à ABRAS representaram aproximadamente 37,2% do setor de varejo alimentar em 2021, em comparação com 37,5% em 2020 e 35,0% em 2019.

De acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o volume de vendas do setor de varejo alimentar aumentou 1% em 2022 em relação a 2021.

Um dado vinculativo: a população total do Brasil era de aproximadamente 215 milhões em 31 de dezembro de 2022, um crescimento de 1,2% em relação ao ano anterior.

Dado que aproximadamente 85% da população vive em áreas urbanas (onde se localiza a maior parte das operações da Companhia Brasileira de Distribuição) e que a população urbana tem crescido a um ritmo mais rápido do que a população em geral, o negócio da empresa está particularmente bem posicionado para beneficiar do crescimento urbano do Brasil e das economias de escala associadas ao crescimento urbano.

Indústria alimentar brasileira

De acordo com uma pesquisa do IBGE, em 2022, a cidade de São Paulo tinha uma população estimada de 12 milhões de habitantes e a cidade do Rio de Janeiro tinha uma população estimada de 7 milhões. São as duas maiores cidades do Brasil.

O estado de São Paulo tem uma população total estimada de 46 milhões de habitantes, representando 21% da população brasileira e é o maior mercado consumidor da Companhia Brasileira de Distribuição no Brasil, com 592 lojas em 31 de dezembro de 2022.

O estado do Rio de Janeiro é o segundo maior mercado consumidor da Companhia, com 66 lojas em 31 de dezembro de 2022.

Em comparação com 2021, o PIB do Brasil aumentou 2,9% em 2022, enquanto as despesas de consumo das famílias avançaram 4,3% em comparação com 2021, principalmente devido às compras de bens e serviços, impulsionadas pela flexibilização das restrições relacionadas com a pandemia de Covid-19.