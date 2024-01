Exportações mexicanas: equipamento magnético e ótico e dispositivos médicos

O governo mexicano prevê que o México continue a conquistar uma maior quota de mercado nas suas exportações de equipamentos magnéticos e ópticos e de dispositivos médicos para os Estados Unidos até 2024.

Para esta previsão, o Ministério das Finanças e do Crédito Público (SHCP) baseia-se na chegada de Investimento Direto Estrangeiro (IDE) e nos anúncios de empresas que pretendem instalar-se no México.

De janeiro a novembro de 2023, as exportações mexicanas de instrumentos e aparelhos ópticos e médicos ascenderam a 24,877 mil milhões de dólares, um crescimento anual de 19,6%, de acordo com dados do Banco do México.

Entre os produtos desta indústria que o México mais vende no estrangeiro estão os dispositivos médicos e veterinários, os instrumentos de regulação automática, os artigos e dispositivos ortopédicos, os instrumentos para controlo de fluidos e os instrumentos e dispositivos para análises físicas e químicas.

O fundo de investimento Mexico Fund descreve que a questão do nearshoring para o México ganhou relevância; a sua posição geográfica e algumas vantagens estratégicas apresentam oportunidades para ganhar quota de mercado com a reorganização do comércio global, principalmente dos Estados Unidos.

O PIB do México cresceu 3,4% durante os primeiros três trimestres de 2023 em relação ao mesmo período de 2022, acima das expectativas, impulsionado pelo setor externo, resultando em forte atividade industrial, enquanto o consumo local permanece robusto apoiado por montantes recordes de remessas e salários mais altos, com o salário mínimo aumentando a uma média anual de 19% desde 2018.

Exportações mexicanas

Além disso, o SHCP espera que a atividade económica em alguns estados com elevados laços comerciais com o México, como o Texas, Illinois e Michigan, continue a crescer, embora possivelmente a um ritmo mais lento do que em 2023.

Por seu lado, as perspectivas são de que a produção industrial continue a contribuir para o crescimento da procura de importações mexicanas, em particular nos sectores tradicionais, como o equipamento de transporte, o equipamento elétrico, a eletrónica e os produtos agrícolas, em que o México se destaca como um dos principais parceiros comerciais.

Nos primeiros 11 meses de 2023, as exportações de produtos manufacturados mexicanos cresceram a uma taxa anual de 4,3 por cento para 484,851 mil milhões de dólares.

Dentro deste montante, 172,683 mil milhões de dólares corresponderam a exportações de automóveis (+14,4 por cento em termos anuais) e 312,168 mil milhões de dólares a exportações não-automotivas (-0,6 por cento).