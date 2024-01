Tendências sectoriais do IDE mundial: CNUCED

As tendências da indústria no IDE em 2023 mostram que o número de projectos aumentou 16% nos sectores intensivos da cadeia de valor global (GVC).

Isto ocorreu, nomeadamente, nos sectores automóvel, têxtil, maquinaria e eletrónica.

Ao mesmo tempo, o número de projetos de raiz anunciados nos semicondutores caiu 10 % (39 % em valor) após um forte crescimento em 2022.

O número de anúncios de projectos de raiz e de operações internacionais de financiamento de projectos nos sectores das infra-estruturas (incluindo os transportes, a energia, a água e as telecomunicações) diminuiu 4% no total, em grande parte devido a um menor financiamento de projectos no sector das energias renováveis.

Em particular, os novos negócios internacionais de financiamento de projectos no sector das energias renováveis caíram 17% em número e 10% em valor, apenas ligeiramente menos do que o declínio global do financiamento de projectos.

O declínio no número de novos projectos foi o primeiro desde o Acordo de Paris em 2015.

Indústria no IDE

Olhando para o futuro, a UNCTAD acredita que um aumento modesto nos fluxos de IDE em 2024 parece possível, uma vez que as projecções para a inflação e os custos de empréstimos nos principais mercados indicam uma estabilização das condições de financiamento para acordos de investimento internacional.

No entanto, subsistem riscos importantes, incluindo riscos geopolíticos, elevados níveis de dívida acumulada em muitos países e preocupações quanto a uma nova fratura económica mundial.

A participação da indústria no IDE é um fenómeno significativo na economia global, com as empresas a recorrerem a estes fluxos para expansão, atualização e modernização tecnológica, aquisições e fusões, desenvolvimento da cadeia de abastecimento e acesso a mercados locais, entre outros factores.

Projectos greenfield

O número de projectos de investimento internacional anunciados nos países em desenvolvimento em sectores relevantes para os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS, incluindo infra-estruturas, energias renováveis, água e saneamento, segurança alimentar, saúde e educação) manteve-se estável.

O número de operações internacionais de financiamento de projectos relevantes para os ODS diminuiu 27% (-40% em valor).

Embora o número de projetos greenfield relevantes para os ODS tenha aumentado 12 % (6 % em valor), o número de projetos nos setores da alimentação e da agricultura aumentou ligeiramente em relação aos níveis baixos registados em 2022; a maioria dos outros setores registou uma diminuição.