Dette extérieure brute du Mexique par devise

Send an email

La dette extérieure brute du gouvernement mexicain s’élevait à 117,834.8 millions de dollars au 30 septembre 2023, dont 66,7% étaient libellés en dollars américains.

Par devise, elle était suivie par l’euro dans cet indicateur (16,9%), le yen japonais (4,3%), le franc suisse (1,7%) et la livre sterling (1,5%).

Selon les chiffres préliminaires du gouvernement mexicain, au 30 septembre 2023, l’encours de la dette extérieure brute du secteur public s’élevait à 215,3 milliards de dollars, soit une diminution d’environ 2,5 milliards de dollars par rapport à l’encours de 217,8 milliards de dollars au 31 décembre 2022.

Sur ce montant, 207,5 milliards de dollars étaient des dettes à long terme et 7,8 milliards de dollars des dettes à court terme.

Les emprunts extérieurs nets ont diminué de 3,9 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2023.

Dette extérieure

À l’avenir, les emprunts extérieurs continueront d’être une source de financement complémentaire lorsque les conditions du marché sont favorables, afin de maintenir une part plus faible de la dette extérieure dans la composition totale du portefeuille du gouvernement fédéral.

Le ratio de la dette extérieure par rapport à la dette totale a montré une tendance à la baisse, passant de 21,9 % de la dette totale du gouvernement fédéral en 2019 à 19,4% à la fin de 2022, et à la fin de 2023, ce pourcentage devrait être de 16,0%.

Selon le ministère des Finances, les opérations d’emprunt extérieur en 2024 seront menées dans le but de maintenir la présence et l’accès aux marchés internationaux, de diversifier les sources de financement, d’élargir la base d’investisseurs et, le cas échéant, de construire des courbes d’obligations ODS.

Émission d’obligations

En outre, les conditions des marchés financiers internationaux seront surveillées, dans le but de mettre en œuvre des opérations de gestion du passif pour améliorer le profil des coûts, réduire les amortissements à court terme et lisser le profil des échéances.

Outre l’émission d’obligations durables en 2024, les crédits des institutions financières internationales (AIF), des agences bilatérales et des agences de crédit à l’exportation seront utilisés de manière complémentaire pour financer des projets d’infrastructure qui contribuent au développement économique et social du pays, conformément aux priorités exprimées dans le plan de développement national 2019-2024.