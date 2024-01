Dívida externa bruta do México por moeda

A dívida externa bruta do governo mexicano totalizava 117.834,8 milhões de dólares em 30 de setembro de 2023, dos quais 66,7% eram denominados em dólares americanos.

Por moeda, seguia-se o euro neste indicador (16,9%), o iene japonês (4,3%), o franco suíço (1,7%) e a libra esterlina (1,5%).

De acordo com os dados preliminares do governo mexicano, em 30 de setembro de 2023, o saldo da dívida externa bruta do sector público ascendia a 215,3 mil milhões de dólares, uma diminuição de cerca de 2,5 mil milhões de dólares em relação aos 217,8 mil milhões de dólares em dívida em 31 de dezembro de 2022.

Deste montante, 207,5 mil milhões de dólares eram dívida de longo prazo e 7,8 mil milhões de dólares eram dívida de curto prazo.

O endividamento externo líquido diminuiu 3,9 mil milhões de USD durante os primeiros nove meses de 2023.

Dívida externa

No futuro, os empréstimos externos continuarão a ser uma fonte complementar de financiamento quando as condições de mercado forem favoráveis, a fim de manter uma menor percentagem de dívida externa na composição total da carteira do governo federal.

O rácio da dívida externa em relação à dívida total apresentou uma tendência decrescente, passando de 21,9 por cento da dívida total do governo federal em 2019 para 19,4 por cento no final de 2022 e, no final de 2023, espera-se que esta percentagem seja de 16,0 por cento.

De acordo com o Ministério das Finanças, as operações de financiamento externo em 2024 serão realizadas com o objetivo de manter a presença e o acesso aos mercados internacionais, diversificar as fontes de financiamento, alargar a base de investidores e, se for caso disso, construir curvas de obrigações ODS.

Emissão de obrigações

Adicionalmente, serão monitorizadas as condições nos mercados financeiros internacionais, com o objetivo de implementar operações de gestão de passivos para melhorar o perfil de custos, reduzir as amortizações de curto prazo e suavizar o perfil de maturidade.

Para além da emissão de obrigações sustentáveis em 2024, o crédito de Instituições Financeiras Internacionais (IFI), Agências Bilaterais e Agências de Crédito à Exportação será utilizado de forma complementar para financiar projetos de infraestruturas que contribuam para o desenvolvimento económico e social do país, em linha com as prioridades expressas no Plano Nacional de Desenvolvimento 2019-2024.