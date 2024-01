Dívida interna do México: por utilizador, curto e longo prazo

A dívida interna do México totalizava 11 biliões 403,3 mil milhões de pesos em 30 de setembro de 2023, um aumento anual de 15,8%, de acordo com dados do Ministério das Finanças e do Crédito Público (SHCP).

Desse total, 10 biliões e 785 mil milhões de pesos são de longo prazo e os restantes 618,3 mil milhões de pesos são de curto prazo.

A dívida interna refere-se ao dinheiro que o governo mexicano pediu emprestado dentro do país. Esta dívida pode assumir várias formas, tais como obrigações do Estado e outros instrumentos financeiros.

Por utilizador, o governo federal deve 10 biliões 685,4 mil milhões de dólares; as empresas produtivas estatais (Pemex e Comissão Federal de Eletricidade), 368,9 mil milhões, e os bancos de desenvolvimento, 349 mil milhões.

Dívida interna

Em 7 de julho de 2023, o SHCP efectuou uma conversão da dívida no mercado local no valor de 132,9 mil milhões de pesos, permitindo ao México reduzir a sua dívida pública e alargar a maturidade média da sua carteira de dívida de 8 para 8,1 anos.

Em seguida, a 20 de julho de 2023, o SHCP efectuou a sua primeira emissão do Bono S sustentável por 23 mil milhões de pesos. A emissão tem uma maturidade de 12 anos, uma taxa de juro fixa de 8% e um rendimento de 8,85%.

Por último, em 25 de outubro de 2023, o SHCP realizou a sua quinta emissão de BONDESG ligada aos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas por 15 mil milhões de pesos.

Classificação

Por origem, a dívida pública é classificada como interna ou externa de acordo com a residência do detentor da dívida (com base na localização e não na nacionalidade do credor).

Por um lado, a dívida interna é o financiamento obtido no mercado nacional, através da colocação de títulos do Estado e de créditos directos com outras instituições, cujas principais características são o facto de serem pagáveis dentro do país e em pesos mexicanos.

A dívida externa, por sua vez, refere-se a empréstimos contraídos pelo sector público junto de instituições financeiras estrangeiras e pagáveis no estrangeiro numa moeda diferente da moeda nacional.

Por período de contrato. É classificada como de curto ou longo prazo. No primeiro caso, trata-se de empréstimos obtidos por um prazo inferior a um ano. No segundo caso, são empréstimos contraídos por um prazo igual ou superior a um ano.