Dívida na Argentina: titulares e processos judiciais

Em 31 de maio de 2023, a dívida na Argentina (pública e bruta) totalizava 398,8 mil milhões de USD, uma diminuição de 0,6% em relação a 31 de dezembro de 2022.

Adicionalmente, em acordo com o governo argentina a partir de 18 de junho de 2023, foram celebrados acordos de princípio com os titulares de aproximadamente 87% do montante nominal da Dívida não vencida em dívida a 31 de dezembro de 2015 (incluindo no cômputo os créditos que a República considera extemporâneos e para os quais não foram celebrados acordos).

Também em 18 de junho de 2023, os pagamentos aos Settling Creditors tinham resultado no indeferimento de reclamações nos Estados Unidos num montante nominal agregado de aproximadamente 3,5 mil milhões de USD, acrescido de juros, e na quitação de sentenças no montante de aproximadamente 5,5 mil milhões de USD.

Outros queixosos no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova Iorque celebraram acordos de resolução de litígios; após o pagamento dos montantes contemplados por esses acordos, as acções deverão ser indeferidas.

Do mesmo modo, em 18 de junho de 2023, a Argentina liquidou com os obrigacionistas de direito alemão um montante nominal de 750,1 milhões de euros.

Além disso, estão a ser revistos os procedimentos para permitir a liquidação e o cancelamento de outras obrigações regidas pelo direito alemão que são detidas em forma física.

Dívida na Argentina

Em 18 de junho de 2023, estavam pendentes em tribunal 27 acções judiciais relacionadas com obrigações que entraram em incumprimento em 2001, com um alegado montante nominal de aproximadamente 249,4 milhões de USD.

Estas acções resultaram em sentenças que totalizam aproximadamente 483,8 milhões de dólares, envolvendo obrigações com um valor nominal de aproximadamente 175 milhões de dólares. O Governo da Argentina declarou que procurará resolver estas acções através de uma solução negociada.

No processo relativo aos warrants indexados ao PIB no Reino Unido, a sentença foi proferida em 5 de abril de 2023, declarando que o montante total do pagamento devido sobre os warrants indexados ao PIB denominados em euros de 2013 era de aproximadamente 1,3 mil milhões de euros, acrescido de juros e custos.

A República da Argentina apresentará um pedido de autorização para recorrer da sentença para o Court of Appeal em 30 de junho de 2023.

Contencioso em Espanha

Até 18 de junho de 2023, três requerentes intentaram ações de execução contra a República em Espanha.

O montante total que se pretende executar contra a República nestes três processos é de 450 milhões de euros. Dois dos processos estão atualmente em fase de instrução. O terceiro processo foi decidido a favor da República da Argentina e o requerente não interpôs recurso.