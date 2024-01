Dette intérieure du Mexique: par utilisateur, à court et à long terme

La dette intérieure du Mexique s’élevait à 11,000 milliards 403,3 milliards de pesos au 30 septembre 2023, soit une augmentation de 15,8% en glissement annuel, selon les données du ministère des Finances et du Crédit public (SHCP).

Sur ce total, 10,000 milliards 785 milliards de pesos sont à long terme et les 618,3 milliards de pesos restants sont à court terme.

La dette intérieure fait référence à l’argent que le gouvernement mexicain a emprunté à l’intérieur du pays. Cette dette peut prendre diverses formes, telles que des obligations d’État et d’autres instruments financiers.

Selon l’utilisateur, le gouvernement fédéral doit 10 000 milliards 685,4 milliards de dollars; les entreprises productives publiques (Pemex et la Commission fédérale de l’électricité), 368,9 milliards, et les banques de développement, 349 milliards.

Dette intérieure

Le 7 juillet 2023, le SHCP a procédé à un échange de dette sur le marché local pour 132,9 milliards de pesos, permettant au Mexique de réduire sa dette publique et d’allonger la maturité moyenne de son portefeuille de dette de 8 à 8,1 ans.

Ensuite, le 20 juillet 2023, le SHCP a procédé à sa première émission du Bono S durable pour 23 milliards de pesos. L’émission a une maturité de 12 ans, un taux d’intérêt fixe de 8 % et un rendement de 8,85 %.

Enfin, le 25 octobre 2023, le SHCP a réalisé sa cinquième émission de BONDESG liée aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies pour 15 milliards de pesos.

Classification

Par origine, la dette publique est classée comme interne ou externe en fonction de la résidence du détenteur de la dette (basée sur la localisation plutôt que sur la nationalité du créancier).

D’une part, la dette intérieure est le financement obtenu sur le marché intérieur, par le biais du placement de titres d’État et de crédits directs auprès d’autres institutions, dont les principales caractéristiques sont qu’ils sont payables à l’intérieur du pays et en pesos mexicains.

La dette extérieure, quant à elle, se réfère aux emprunts contractés par le secteur public auprès d’institutions financières étrangères et payables à l’étranger dans une monnaie autre que la monnaie nationale.

Selon la durée du contrat. Elle est classée comme étant à court ou à long terme. Dans le premier cas, il s’agit de prêts obtenus pour une durée inférieure à un an. Dans le second cas, il s’agit de prêts contractés pour une durée d’un an ou plus.