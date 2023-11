Comércio mundial cai 1,6%: CEPAL

O volume do comércio mundial de mercadorias contraiu-se a uma taxa de 1,6 por cento em comparação com o mesmo período de 2022, informou a Comissão Económica para a América Latina e as Caraíbas (CEPAL).

Para todo o ano de 2022, o comércio mundial de mercadorias aumentou 2,7 por cento em termos homólogos.

De acordo com as últimas projecções da Organização Mundial do Comércio (OMC), estes fluxos comerciais aumentarão apenas 0,8% no ano completo.

O seu abrandamento reflecte a expansão mais lenta da produção mundial em 2023, num contexto marcado por políticas monetárias contraccionistas nos Estados Unidos e na Europa, pela crise imobiliária na China e pelas crescentes ligações entre o comércio e a geopolítica.

As perspectivas para a economia mundial poderão deteriorar-se ainda mais, dependendo da evolução do conflito entre Israel e o Hamas.

Anteriormente, o ano que passou pode ser descrito como um ano de grandes choques e desafios estruturais que afectam os mercados financeiros: inflação recorde; fim da política monetária ultra-frouxa; impacto do abrandamento do crescimento na China; ataques políticos contínuos ao comércio mundial; alterações demográficas que afectam profundamente cada vez mais países; e, por último, o conflito na Ucrânia, cujo curso futuro permanece altamente imprevisível.

Assim, na opinião de Hepsen Uzcan, presidente da DWS Funds, é evidente que não faltarão desafios para os investidores em 2023. Com a recessão a aproximar-se nos EUA e na Europa, ela acredita que as perspectivas de retorno das acções serão difíceis até ao final de 2023.

Comércio mundial

Além disso, o endurecimento agressivo da Reserva Federal e das autoridades monetárias internacionais aumentou a pressão sobre os bancos e a sua capacidade de concessão de empréstimos, tendo também afetado negativamente os rendimentos das obrigações.

A inflação continua acima dos objectivos das autoridades monetárias, embora haja sinais de que as subidas das taxas da Reserva Federal estão a começar a produzir efeitos e a arrefecer o ritmo de aumento dos preços.

Neste contexto, o dinamismo do comércio regional de mercadorias apresenta uma tendência descendente em 2023, especialmente no que respeita às importações.

No período de janeiro a agosto de 2023, o volume exportado no comércio mundial cresceu a uma taxa homóloga de 1 por cento, o que não foi suficiente para compensar a queda dos preços (-3,5 por cento).

Consequentemente, o valor exportado registou uma quebra de 2,4 por cento nesse período.

No caso das importações, tanto os preços como os volumes registaram quebras homólogas nos primeiros oito meses do ano (com variações de -2,5 por cento e -4,5 por cento, respetivamente).

O abrandamento do comércio de mercadorias foi evidente em todos os principais sectores.

Em consonância com a tendência global, o comércio regional de bens e serviços registou um abrandamento considerável durante o primeiro semestre de 2023, com um crescimento anual em termos de valor de 0,6% para as exportações e um declínio de 3,2% para as importações.

A inflação

No período de janeiro a agosto de 2023, o índice de preços das principais mercadorias exportadas pela região caiu 11,5% em termos anuais.

Os preços da energia caíram cerca de 25 por cento, invertendo os aumentos acentuados que ocorreram no mesmo período de 2022, em resultado do início da guerra na Ucrânia.

Para o ano completo, são esperadas quedas menores do que as registadas entre janeiro e agosto, principalmente devido à recuperação dos preços do petróleo desde julho e às expectativas de um crescimento económico mais forte na China no segundo semestre do ano.

A CEPAL prevê que, em 2023, o valor das exportações de bens da região diminua 2%, em resultado de uma contração de 5% nos preços dos principais produtos e de um aumento de 3% no volume exportado.