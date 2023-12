Biocombustíveis, comércio internacional e OMC

Send an email

Numa reunião da Organização Mundial do Comércio (OMC), o Brasil, a Índia e os Estados Unidos destacaram formas de promover a utilização de biocombustíveis.

Os biocombustíveis são combustíveis que podem ser utilizados em motores de combustão interna ou em motores a jato, mas não são derivados de combustíveis fósseis.

São produzidos a partir da fermentação de matéria biológica; no entanto, as suas reduções de emissões podem ser apenas marginais.

Em contrapartida, os biocombustíveis avançados são produzidos principalmente a partir de resíduos de culturas e de óleos alimentares usados e podem proporcionar reduções significativas das emissões.

Por exemplo, para que uma empresa de biocombustíveis seja incluída no portfólio do Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF, os biocombustíveis avançados devem representar 50-100% de sua produção de biocombustíveis por receita.

Na reunião de novembro de 2023, o Brasil, a Índia e os Estados Unidos forneceram informações sobre a Aliança Global de Biocombustíveis (GBA).

Biocombustíveis

O Brasil delineou três principais acções futuras para impulsionar a adoção de biocombustíveis, nomeadamente: criação de capacidades e apoio técnico para o desenvolvimento de mercados; promoção da colaboração em matéria de tecnologia de biocombustíveis; e um entendimento comum sobre a avaliação da sustentabilidade baseada no desempenho e outras normas para uma comunicação mais precisa das emissões de gases com efeito de estufa.

O Brasil também observou que o comércio internacional é essencial para atingir uma escala que torne os biocombustíveis economicamente viáveis, e que a OMC tem a massa crítica necessária para promover a cooperação global.

A Índia acrescentou que a GBA foi lançada durante a Cimeira de Líderes do G20, sob a presidência da Índia, e pretendia ser uma plataforma catalisadora para promover a partilha de conhecimentos e a utilização generalizada de biocombustíveis.

Além disso, a Índia referiu que 19 países e 12 organizações internacionais faziam parte da iniciativa aquando do seu lançamento.

Energia

Os Estados Unidos sublinharam que os biocombustíveis continuam a ser importantes para a utilização de combustíveis mais limpos e mais ecológicos, que podem ser utilizados em grande escala para atingir os objectivos climáticos, estimulando simultaneamente o crescimento interno e os objectivos de desenvolvimento sustentável dos Estados-Membros.

Os biocombustíveis também complementaram a produção doméstica de energia e promoveram a segurança energética através da diversificação das cadeias de abastecimento.