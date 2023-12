Biocarburants, commerce international et OMC

Lors d’une réunion de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le Brésil, l’Inde et les États-Unis ont mis l’accent sur les moyens de promouvoir l’utilisation des biocarburants.

Les biocarburants sont des carburants qui peuvent être utilisés dans les moteurs à combustion interne ou les moteurs à réaction, mais qui ne sont pas dérivés de combustibles fossiles.

Ils sont produits à partir de la fermentation de matières biologiques, mais leurs réductions d’émissions peuvent n’être que marginales.

En revanche, les biocarburants avancés sont principalement fabriqués à partir de résidus de cultures et d’huiles de cuisson usagées et peuvent offrir des réductions d’émissions significatives.

Par exemple, pour qu’une entreprise de biocarburants soit incluse dans le portefeuille du Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF, les biocarburants avancés doivent représenter 50 à 100 % de sa production de biocarburants en termes de revenus.

Lors de la réunion de novembre 2023, le Brésil, l’Inde et les États-Unis ont fourni des informations sur l’Alliance mondiale pour les biocarburants (GBA).

Le Brésil a présenté trois grandes actions futures pour stimuler l’adoption des biocarburants, à savoir : le renforcement des capacités et le soutien technique pour les marchés en développement ; la promotion de la collaboration sur la technologie des biocarburants ; et une compréhension commune de l’évaluation de la durabilité basée sur les performances et d’autres normes pour un rapport plus précis sur les émissions de gaz à effet de serre.

Le Brésil a également noté que le commerce international était essentiel pour atteindre une échelle qui rendrait les biocarburants économiquement viables, et que l’OMC avait la masse critique pour promouvoir la coopération mondiale.

L’Inde a ajouté que l’ACS avait été lancée lors du sommet des dirigeants du G20, sous la présidence de l’Inde, et qu’elle se voulait une plateforme catalytique pour promouvoir le partage des connaissances et l’utilisation généralisée des biocarburants.

En outre, l’Inde a indiqué que 19 pays et 12 organisations internationales faisaient partie de l’initiative au moment de son lancement.

Les États-Unis ont souligné que les biocarburants restaient importants pour le déploiement de carburants plus propres et plus verts, qui pourraient être utilisés à grande échelle pour atteindre les objectifs climatiques tout en stimulant la croissance nationale et les objectifs de développement durable des membres.

Les biocarburants complètent également la production nationale d’énergie et favorisent la sécurité énergétique en diversifiant les chaînes d’approvisionnement.