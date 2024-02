Send an email

Autoroute Chihuahua-Ciudad Juárez: blocus et exportations

Le Conseil national de l’industrie maquiladora et manufacturière d’exportation (Index) a signalé que le blocus de l’autoroute Chihuahua-Ciudad Juárez au Mexique dure depuis plus de 15 heures.

Ce blocage a ralenti les unités de transport de marchandises, entraînant des pertes économiques pour l’État frontalier.

Selon les informations recueillies par l’Index, une file d’attente s’est formée dans l’après-midi du 9 février à la suite du blocage d’environ 200 transporteurs, ce qui a retardé la livraison des marchandises et ralenti la mobilité et la chaîne d’approvisionnement.

Le montant estimé des exportations IMMEX de l’État de Chihuahua atteint à lui seul 70 millions de dollars par jour.

Les entreprises IMMEX sont celles qui exercent des activités de fabrication, de maquila et d’exportation de services. Ce programme vise à encourager les investissements étrangers et à promouvoir l’exportation de biens et de services.

En outre, l’indice indique qu’il faut tenir compte du fait que les longues lignes de transport causent des dommages en raison des retards dans les importations de pièces et de composants, de la consommation de carburant, des heures improductives par camion, ainsi que des coûts supplémentaires pour les marchandises transportées dans des camions frigorifiques et même certains coûts liés à la garde des marchandises.

Autoroute Chihuahua-Ciudad Juárez

En réponse à ce blocus, Index a pris contact avec les autorités fédérales et de l’État pour savoir où en était le blocus, et a lancé un appel pour rétablir la circulation de plus de 1,000 camions de marchandises, ainsi que la mobilité des citoyens de la région.

Environ 2,000 camions de marchandises circulent quotidiennement dans les deux sens sur l’autoroute Chihuahua-Ciudad Juárez.

Par conséquent, l’Index a demandé aux autorités fédérales, étatiques et municipales de renforcer la sécurité sur les routes, afin de ne pas mettre en danger l’intégrité physique des transporteurs et d’entraver le fonctionnement des entreprises.

«Comme dans ce cas, pour le reste du pays, nous espérons que des actions seront mises en œuvre pour réduire les crimes qui se produisent actuellement et nous nous associons aux propositions des organisations de transport de mettre en place des groupes de travail pour mettre en œuvre des actions visant à réduire l’insécurité», a déclaré l’Index dans un communiqué.