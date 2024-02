Autoestrada Chihuahua-Ciudad Juárez: bloqueio e exportações IMMEX

Send an email

O Conselho Nacional da Indústria Maquiladora e da Indústria Transformadora Exportadora (Index) informou que o bloqueio da autoestrada Chihuahua-Ciudad Juárez, no México, dura há mais de 15 horas.

Este bloqueio atrasou as unidades de transporte de mercadorias, causando prejuízos económicos ao Estado fronteiriço.

De acordo com as informações recolhidas pelo Index, começou a formar-se uma fila na tarde de 9 de fevereiro em resultado do bloqueio de cerca de 200 transportadores, o que atrasou a entrega da carga e retardou a mobilidade e a cadeia de abastecimento.

O montante estimado das exportações IMMEX só do estado de Chihuahua atinge 70 milhões de dólares por dia.

As empresas IMMEX são as que se dedicam a actividades de produção, maquila e exportação de serviços. Este programa tem por objetivo incentivar o investimento estrangeiro e promover a exportação de bens e serviços.

Além disso, o Índice indicou que se deve ter em conta que as longas filas de transporte causam prejuízos devido aos atrasos nas importações de peças e componentes, bem como ao consumo de combustível, às horas improdutivas/camião, bem como a alguns custos adicionais para as mercadorias que são transportadas em camiões refrigerados e mesmo alguns com a custódia das mercadorias.

Autoestrada Chihuahua-Ciudad Juárez

Em resposta a este bloqueio, Index tem estado em contacto com as autoridades federais e estatais para saber o estado do bloqueio, para além de um apelo para restabelecer a circulação de mais de 1.000 camiões de carga, bem como a mobilidade dos cidadãos da região.

Cerca de 2.000 caminhões de carga circulam diariamente em ambos os sentidos na rodovia Chihuahua-Ciudad Juárez.

Por isso, o Index pediu às autoridades federais, estaduais e municipais que reforcem a segurança nas estradas, para não colocar em risco a integridade física dos transportadores e também dificultar a operação das empresas.

«Tal como neste caso, para o resto do país, confiamos que serão implementadas acções para travar os crimes que estão a ocorrer atualmente e juntamo-nos às propostas das organizações de transportes para a criação de grupos de trabalho que implementem acções para travar a insegurança», afirmou a Index num comunicado de imprensa.