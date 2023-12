As 4 modalidades de tratamento do cancro

De um modo geral, existem quatro modalidades principais de tratamento do cancro: a cirurgia, a radioterapia, a quimioterapia e as terapias dirigidas (em que os medicamentos visam moléculas específicas do tecido tumoral).

Estes tratamentos podem ser utilizados individualmente ou em combinação uns com os outros.

Como se define o cancro? O cancro é um termo utilizado para descrever um grupo de doenças caracterizadas pelo crescimento anormal e descontrolado de células que podem invadir os tecidos circundantes e espalhar-se para outras partes do corpo.

De acordo com a empresa Nanobiotix, a cirurgia continua a ser o principal método para erradicar os cancros sólidos que são descobertos numa fase inicial.

A cirurgia visa remover não só o tumor, mas também um anel de tecido saudável circundante (conhecido como margem cirúrgica), numa tentativa de garantir que todas as células cancerígenas são removidas.

A cirurgia pode não ser uma opção viável, dependendo do estado de saúde do doente ou das características do seu cancro.

Por exemplo, quando o cancro de um doente se espalhou ou metastizou, a cirurgia por si só pode não ser adequada para remover o cancro.

Quando a cirurgia é uma opção, é frequentemente combinada com radioterapia ou quimioterapia, quer antes da cirurgia, num esforço para tentar reduzir o tamanho do tumor para que seja mais fácil removê-lo com margens limpas, quer após a cirurgia, num esforço para eliminar as células cancerígenas residuais.

Tratamento do cancro

A radioterapia consiste na administração de radiações ionizantes, que são partículas ou raios de alta energia, como os raios X, os raios gama, os feixes de electrões ou os protões, para destruir ou danificar as células cancerosas, bloqueando a sua capacidade de crescimento, divisão e multiplicação.

A radioterapia é administrada durante um período de vários dias a várias semanas numa dose específica.

Normalmente, os doentes recebem uma fração da dose por dia. A duração e a dose da radioterapia baseiam-se na norma de tratamento específica para a indicação do cancro.

A Nanobiotix refere que nos países desenvolvidos com acesso à radioterapia, aproximadamente 60% de todos os doentes com cancro receberão radioterapia pelo menos uma vez, quer isoladamente quer como parte de um protocolo de tratamento mais complexo.

