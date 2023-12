As 11 culturas GM autorizadas pelo México 

O México emitiu mais de 200 autorizações de eventos para 11 culturas GM diferentes (alfafa, canola, dois tipos de algodão, milho, limão, batata, arroz, soja, beterraba sacarina e tomate).

De acordo com o Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), o número de autorizações para o milho (nome científico, Zea mays), por si só, quase iguala o número de autorizações para as outras 10 culturas GM combinadas.

Depois de permitir a importação e a venda de milho geneticamente modificado no México durante décadas, o México inverteu a sua política.

O México proíbe agora a utilização de milho geneticamente modificado em tortilhas ou massas, e o governo federal está a seguir uma ordem para substituir gradualmente a utilização de milho biotecnológico em todos os produtos para consumo humano e alimentação animal.

O USTR contestou estas alterações e está a recorrer a um painel de resolução de litígios sobre a questão ao abrigo do Acordo México-EUA-Canadá (T-MEC).

Em apoio da sua posição, o USTR afirmou, entre outros pontos, que não se registaram no México efeitos adversos na vida ou na saúde humana, animal ou vegetal.

Culturas geneticamente modificadas

Durante mais de quatro anos, os EUA utilizaram os mecanismos disponíveis ao abrigo do T-MEC para instar o México a regressar a uma abordagem baseada na ciência e no risco que seja consistente com as obrigações do México ao abrigo do T-MEC.

Mas o México emitiu um decreto presidencial a 13 de fevereiro de 2023 que proíbe a utilização de milho GM em massas e tortilhas e dá instruções às agências governamentais mexicanas para substituírem gradualmente a utilização de milho GM em todos os produtos para consumo humano e alimentação animal.

Do ponto de vista de Raquel Buenrostro, Secretária da Economia do México, a polinização afecta a raça do milho e, no México, existem 57 das cerca de 64 raças de milho.

Além disso, a secretária afirmou que o México é autossuficiente no que se refere ao milho utilizado na massa e nas tortilhas, pelo que não afecta os fluxos comerciais dos Estados Unidos.

As importações mexicanas de milho dos Estados Unidos foram avaliadas em cerca de 3 mil milhões de dólares no primeiro semestre de 2023.

Frequentemente objeto de um debate polarizado, as variedades de culturas geneticamente modificadas são uma tecnologia controversa e em rápida expansão.