Les 11 cultures génétiquement modifiées autorisées par le Mexique 

Send an email

Le Mexique a délivré plus de 200 autorisations pour 11 cultures génétiquement modifiées différentes (luzerne, canola, deux types de coton, maïs, citron, pomme de terre, riz, soja, betterave sucrière et tomate).

Selon le représentant américain au commerce (USTR), le nombre d’autorisations pour le maïs (nom scientifique Zea mays) à lui seul est presque égal au nombre d’autorisations pour les dix autres cultures génétiquement modifiées combinées.

Après avoir autorisé l’importation et la vente de maïs génétiquement modifié au Mexique pendant des décennies, le pays est revenu sur sa politique.

Le Mexique interdit désormais l’utilisation de maïs génétiquement modifié dans les tortillas ou la pâte à pain, et son gouvernement fédéral suit un ordre visant à remplacer progressivement l’utilisation de maïs biotechnologique dans tous les produits destinés à la consommation humaine et à l’alimentation animale.

L’USTR a contesté ces changements et a saisi un groupe spécial de règlement des différends dans le cadre de l’accord Mexique-États-Unis-Canada (ACEUM).

Pour étayer sa position, l’USTR a notamment déclaré qu’aucun effet négatif sur la vie ou la santé humaine, animale ou végétale n’avait été constaté au Mexique.

Cultures génétiquement modifiées

Depuis plus de quatre ans, les États-Unis utilisent les mécanismes disponibles dans le cadre du ACEUM pour exhorter le Mexique à revenir à une approche fondée sur la science et les risques qui soit compatible avec les obligations du Mexique dans le cadre du ACEUM.

Mais le Mexique a publié un décret présidentiel le 13 février 2023 qui interdit l’utilisation du maïs génétiquement modifié dans la pâte et les tortillas, et donne des instructions aux agences gouvernementales mexicaines pour remplacer progressivement l’utilisation du maïs génétiquement modifié dans tous les produits destinés à la consommation humaine et à l’alimentation animale.

Raquel Buenrostro, secrétaire mexicaine à l’économie, a déclaré que la pollinisation affecte la race de maïs et qu’au Mexique, il existe 57 des 64 races de maïs.

Elle a ajouté que le Mexique est autosuffisant en ce qui concerne le maïs utilisé dans la fabrication de la masa et des tortillas, et qu’il n’affecte donc pas les flux commerciaux en provenance des États-Unis.

Les importations de maïs mexicain en provenance des États-Unis ont été estimées à environ 3 milliards de dollars au cours du premier semestre 2023.

Souvent l’objet d’un débat polarisé, les variétés de cultures génétiquement modifiées sont une technologie controversée et en pleine expansion.