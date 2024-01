Veículos eléctricos: vantagens, desafios e tendências

Send an email

Embora com vantagens e desafios, os veículos eléctricos estão a tornar-se rapidamente uma tendência dominante, com as vendas a aumentarem em todo o mundo.

De acordo com a Mullen Automotive, está a ocorrer uma transformação significativa no panorama dos veículos motorizados, uma vez que todos os principais OEM anunciaram milhares de milhões de dólares em investimentos para transformar rapidamente todo o seu grupo motopropulsor de gasolina para elétrico.

Veículos eléctricos

Mullen destaca os seguintes factores a favor da produção de veículos eléctricos.

As mudanças de política a nível estatal e nacional pressionaram muitas frotas comerciais a adquirirem uma parte da sua frota eléctrica a partir de 2023 e a aumentarem rapidamente durante a próxima década. Também implementaram descontos e créditos agressivos para apoiar a adoção precoce.

Muitas empresas estão a definir objectivos de adoção agressivos para reduzir voluntariamente a sua pegada de carbono global e a sua frota de veículos é um importante ponto de alavancagem para atingir esses objectivos.

À medida que mais entradas são lançadas no mercado e o volume global de veículos eléctricos disponíveis aumenta, a indústria fornecedora pode produzir componentes de veículos eléctricos mais baratos, melhorando a acessibilidade dos veículos.

Os casos de utilização do mercado de camiões são variados. Nos ciclos de trabalho urbanos, os camiões eléctricos tornaram-se uma opção económica em que o custo total de propriedade (TCO) global igualou ou, em alguns casos, foi inferior ao das alternativas a gás.

Muitos dos grandes OEM que historicamente forneceram veículos para o mercado comercial têm planos de investimento agressivos que começaram com os seus veículos de retalho/passageiros de grande volume e, por conseguinte, deixaram os camiões comerciais para anos posteriores.

Tendências

Os veículos eléctricos não emitem gases de escape poluentes diretamente no ponto de utilização e os seus custos de funcionamento e manutenção são inferiores aos dos veículos de combustão interna.

Mas a autonomia das baterias continua a ser um desafio em comparação com os veículos de combustão interna.

A incorporação de inteligência artificial e de tecnologias autónomas está também a ser explorada no domínio dos veículos eléctricos.