Véhicules électriques: avantages, défis et tendances

Les changements de politique au niveau des États et au niveau national ont fait pression sur de nombreuses flottes commerciales pour qu’elles achètent une partie de leur parc de véhicules électriques à partir de 2023 et qu’elles augmentent rapidement au cours de la prochaine décennie. Ils ont également mis en place des remises et des crédits agressifs pour soutenir une adoption précoce.