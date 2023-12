Veículos com conetividade celular integrada

A Qualcomm observou que, de acordo com dados de analistas, 71% dos novos veículos produzidos até 2030 deverão ter conetividade celular integrada.

Além disso, até lá, 71% desses veículos terão conetividade 5G.

Em comparação, estima-se que 63% dos veículos produzidos em 2023 terão conetividade celular integrada, e a conetividade 5G começará a aumentar. A fonte? TechInsights, outubro de 2023.

A Qualcomm explicou que a digitalização da cabine do carro continua a transformar a experiência no veículo, permitindo uma maior personalização de conteúdo e configurações para motoristas e passageiros, à medida que as montadoras respondem ao crescente interesse dos consumidores em trazer seus estilos de vida digitais para o veículo.

As plataformas Car-to-cloud estão a ajudar os fabricantes de automóveis a melhorar a eficiência dos custos, a criar novas oportunidades de serviço ao longo do ciclo de vida de um veículo com capacidades de atualização sem fios e análises valiosas do veículo e da utilização.

Conectividade celular

Portanto, a Qualcomm conclui que isso está impulsionando o desenvolvimento de uma nova arquitetura para o veículo definido por software.

Além disso, as tecnologias de computação móvel de alto desempenho e baixo consumo de energia estão a ser utilizadas para melhorar os veículos com funcionalidades avançadas de assistência ao condutor e de condução automatizada, que esperamos que se estendam a todos os níveis de veículos e continuem a progredir para níveis mais elevados de autonomia, segurança e conveniência.

Os analistas estimam que 31% dos novos veículos ligeiros vendidos globalmente em 2026 terão autonomia de nível 2 (ou seja, automatização parcial da condução) ou superior, em comparação com uma estimativa de 15% dos novos veículos ligeiros vendidos globalmente em 2023.

Consequentemente, a conetividade celular incorporada tornar-se-á mais omnipresente na vida das pessoas à medida que os próximos anos avançam.

A indústria das comunicações sem fios caracteriza-se pela rápida evolução tecnológica, pela evolução das normas da indústria, pelo lançamento frequente de novos produtos e, com a utilização do 5G, pela expansão para indústrias e aplicações para além dos telemóveis, como a indústria automóvel e a IdC, o que exige um esforço contínuo para melhorar os produtos e tecnologias existentes e desenvolver novos produtos e tecnologias.