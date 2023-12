Véhicules dotés d’une connectivité cellulaire intégrée

Qualcomm a noté que, selon les données des analystes, 71% des nouveaux véhicules produits d’ici 2030 devraient disposer d’une connectivité cellulaire intégrée.

En outre, d’ici là, 71% de ces véhicules disposeront d’une connectivité 5G.

En comparaison, on estime que 63% des véhicules produits en 2023 disposeront d’une connectivité cellulaire intégrée, et que la connectivité 5G commencera à augmenter. La source ? TechInsights, octobre 2023.

Qualcomm explique que la numérisation de l’habitacle continue de transformer l’expérience à bord du véhicule, permettant une plus grande personnalisation du contenu et des paramètres pour les conducteurs et les passagers, alors que les constructeurs automobiles répondent à l’intérêt croissant des consommateurs pour l’intégration de leur mode de vie numérique dans le véhicule.

Les plateformes «Car-to-cloud» aident les constructeurs automobiles à améliorer la rentabilité, à créer de nouvelles opportunités de services tout au long du cycle de vie d’un véhicule grâce à des capacités de mise à jour sans fil et à des analyses précieuses sur le véhicule et son utilisation.

Connectivité cellulaire

Qualcomm en conclut que ces éléments sont à l’origine du développement d’une nouvelle architecture pour le véhicule défini par logiciel.

En outre, les technologies informatiques mobiles à haute performance et à faible consommation d’énergie sont utilisées pour améliorer les véhicules avec des fonctions avancées d’aide à la conduite et de conduite automatisée qui devraient s’étendre à tous les niveaux de véhicules et continuer à progresser vers des niveaux plus élevés d’autonomie, de sécurité et de commodité.

Les analystes estiment que 31 % des nouveaux véhicules légers vendus dans le monde en 2026 auront une autonomie de niveau 2 (c’est-à-dire une automatisation partielle de la conduite) ou plus, contre 15% des nouveaux véhicules légers vendus dans le monde en 2023.

Par conséquent, la connectivité cellulaire intégrée deviendra de plus en plus omniprésente dans la vie des gens au cours des prochaines années.

L’industrie des communications sans fil se caractérise par des changements technologiques rapides, des normes industrielles en constante évolution, l’introduction fréquente de nouveaux produits et, avec l’utilisation de la 5G, l’expansion dans des industries et des applications au-delà de la téléphonie mobile, telles que l’automobile et l’IdO, ce qui nécessite un effort continu pour améliorer les produits et les technologies existants et développer de nouveaux produits et de nouvelles technologies.