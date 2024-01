Send an email

Roku: TV por assinatura vs. streaming

A Roku, Inc. afirmou que muitos consumidores estão a afastar-se dos serviços tradicionais de televisão por assinatura e a adotar as ofertas de streaming.

A Roku é a plataforma de streaming de TV líder nos Estados Unidos em termos de horas transmitidas.

Os serviços de streaming referem-se a plataformas em linha que oferecem a transmissão de conteúdos multimédia, como música, vídeo, programas de televisão e filmes, diretamente através da Internet.

Em vez de descarregar o conteúdo completo antes de o ver ou ouvir, o streaming permite a reprodução contínua em tempo real.

A Roku foi pioneira na transmissão em fluxo para a televisão e foi fundada na convicção de que todos os conteúdos televisivos serão transmitidos em fluxo contínuo.

De acordo com a empresa, a mudança de plataforma do ecossistema televisivo está em curso e está a criar mais opções para os consumidores, editores de conteúdos, anunciantes e outros participantes do sector.

A televisão em fluxo contínuo é agora comum e os consumidores estão a passar mais tempo a ver serviços de televisão em fluxo contínuo, e muitos estão a «cortar o fio» dos serviços tradicionais de televisão por assinatura.

Roku

Nos últimos anos, muitos dos maiores nomes dos meios de comunicação social fizeram a transição para ofertas de streaming e, da mesma forma, os anunciantes que procuram alcançar e interagir com audiências de streaming estão a tirar cada vez mais partido das vantagens inerentes às capacidades de publicidade digital das plataformas de streaming de TV e estão a reafectar os seus orçamentos em conformidade.

Para a Roku, estas tendências continuaram a ganhar força em 2020, uma vez que os consumidores passaram mais tempo em casa devido à pandemia de Covid-19.

A missão da empresa é ser a plataforma de streaming que liga todo o ecossistema televisivo de telespectadores, editores de conteúdos e anunciantes.

Através da sua plataforma de streaming de televisão, a empresa concentra-se em ligar os consumidores ao entretenimento que adoram, permitindo que os editores de conteúdos criem e rentabilizem grandes audiências e proporcionando aos anunciantes capacidades únicas para envolver os consumidores.

TV

O elemento central da nossa plataforma é o sistema operativo Roku (o «Roku OS»).

O sistema operativo Roku foi concebido especificamente para a televisão e para funcionar em hardware de baixo custo, permitindo à empresa fabricar e vender leitores de streaming a preços acessíveis.

Além disso, o sistema operativo Roku alimenta os modelos de televisores Roku fabricados e vendidos pelos seus parceiros de marcas de televisores que licenciam o sistema operativo Roku e utilizam os seus modelos de referência de hardware para televisores inteligentes.