Résistance de la production céréalière mondiale: Coface

Malgré l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la production céréalière mondiale a résisté, selon Bruno de Moura Fernandes, responsable de la recherche macroéconomique à la Coface, un assureur-crédit français.

«La production céréalière mondiale n’a pas été trop affectée par la guerre en Ukraine», a déclaré M. de Moura Fernandes lors d’une conférence de presse jeudi.

Au niveau mondial, les prix des matières premières devraient monter en flèche entre 2021 et 2022, bien qu’ils aient chuté à la fin de 2022 et qu’ils soient restés stables en 2023. Mais si l’on compare les niveaux actuels à ceux de la dernière décennie, on constate que les prix sont beaucoup plus élevés.

Les tendances à long terme des marchés céréaliers mondiaux permettent d’expliquer la résistance de l’agriculture à des chocs qui se chevauchent, au-delà des fluctuations de prix à court terme.

Un rapport récent de la Banque Mondiale indique que les rendements céréaliers mondiaux (mesurés en termes de production par surface récoltée) ont augmenté régulièrement, les rendements annuels en 2020-23 étant en moyenne trois fois plus élevés pour le maïs et le blé, et 2,5 fois plus élevés pour le soja et le riz qu’il y a 60 ans.

En outre, le monde commercialise une part croissante de sa production et, à l’exception du riz, les marchés d’exportation des céréales sont de plus en plus diversifiés.

Par conséquent, l’offre et la demande s’ajustent rapidement aux changements de prix.

Céréales

Les récentes flambées des prix des céréales dues à des baisses localisées de l’offre (en raison d’inondations, de sécheresses et de restrictions commerciales temporaires) ont été de courte durée, car l’offre s’est rapidement déplacée ailleurs.

Dans l’ensemble, M. De Moura Fernandes a déclaré que les prix des céréales avaient baissé au niveau mondial, tout en restant supérieurs à la moyenne de la dernière décennie.

Mais dans certains cas, comme pour le cacao et le sucre, les prix ont augmenté. «Principalement par crainte de l’impact que pourrait avoir le phénomène climatique El Niño«, selon M. De Moura Fernandes. En effet, certaines productions dans des pays comme le Brésil, l’Inde et l’Australie pourraient être affectées à la baisse.