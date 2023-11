Send an email

O Pólo de Desenvolvimento de Santa María Mixtequilla para o Bem-estar é um dos 10 pólos planeados como parte do Corredor Interoceânico do Istmo de Tehuantepec (CIIT).

O CIIT pretende ser uma opção ao Canal do Panamá, ligando o Golfo do México e o Oceano Pacífico, terá incentivos fiscais, como a amortização acelerada do investimento durante seis anos, e abrange uma área de 47.500 quilómetros quadrados.

A área do Polo de Desarrollo para el Bienestar Santa María Mixtequilla situa-se a 4,6 km da via férrea correspondente à linha Z, no seu troço Salina Cruz, Oaxaca Medias Aguas, Veracruz.

Ao longo do trajeto entre os dois oceanos, estão a ser desenvolvidos 10 pólos de desenvolvimento/parques industriais para atrair investimentos do sector privado.

Os concursos para o desenvolvimento dos primeiros cinco parques industriais (Coatzacoalcos I, Coatzacoalcos II, Texistepec, San Juan Evangelista e Salina Cruz) foram publicados em 20 de junho de 2023.

Estes incentivos incluem isenções de IVA durante os primeiros quatro anos para transacções dentro dos parques industriais e isenções de imposto sobre o rendimento durante os primeiros três anos.

Santa María Mixtequilla

A área do Polo de Desarrollo para el Bienestar Santa María Mixtequilla tem uma localização estratégica, uma vez que tem uma frente rodoviária de aproximadamente 1,5 km para a Autoestrada Federal MEX-185 D e uma frente para a Autoestrada Federal MEX-190D de cerca de 2,8 km, e está localizada a 33 km do Aeroporto Nacional de Ixtepec.

O Polo de Desarrollo para el Bienestar Santa María Mixtequilla está localizado no município de Santa María Mixtequilla, estado de Oaxaca, cujos municípios circundantes são: Santa María Jalapa del Marqués, Magdalena Tlacotepec, San Pedro Comitancillo e Santo Domingo Tehuantepec, todos no mesmo estado.

De acordo com o Censo da População e Habitação de 2020, a população total dos municípios mencionados no parágrafo anterior é superior a 50.000 habitantes.

O Istmo de Tehuantepec é uma região geográfica nos estados de Oaxaca e Veracruz, que se tornou uma área estratégica para a passagem comercial devido à sua localização que permite a comunicação entre o Oceano Pacífico e o Golfo do México e o Oceano Atlântico, além de ser uma região rica em petróleo, recursos madeireiros e biodiversidade, com presença indígena no país.

No entanto, nos últimos anos tem registado um grande atraso económico e social.