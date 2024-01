Perspectives du secteur manufacturier mondial

Euromonitor International prévoit que le secteur manufacturier mondial affichera une croissance plus lente de 2,1% en termes réels en 2024, contre 2,6% en 2023.

Le ralentissement de la croissance économique mondiale et, par conséquent, la stagnation de la demande de biens interentreprises affecteront les performances du secteur manufacturier.

Du point de vue de la société d’études de marché, les fabricants continueront à être confrontés à des problèmes sur le marché du travail, à d’éventuelles restrictions commerciales et à des réglementations environnementales plus strictes qui ajouteront au ralentissement de la croissance.

Cependant, la délocalisation des opérations de fabrication offrira de nouvelles opportunités de croissance en 2024, en particulier dans les économies développées.

Secteur manufacturier

Euromonitor prévoit notamment que le secteur des biens de haute technologie mènera la transformation des réseaux de production en 2024 et, à son tour, soutiendra la demande B2B pour une variété de biens et de services, allant des composants d’intrants aux services de construction.

Cette industrie est impliquée dans la production de biens physiques par le traitement, la transformation et l’assemblage de matières premières.

Par conséquent, ce secteur joue un rôle crucial dans le développement économique et implique souvent l’utilisation de machines, de technologies et de main-d’œuvre qualifiée pour fabriquer des produits tangibles.

PIB mondial

Selon l’angle d’Euromonitor, les perspectives économiques mondiales pour 2024 sont marquées par un nouveau ralentissement de la croissance du PIB réel, les prévisions étant fixées à 2,7%.

Il prévoit également que des taux d’intérêt plus élevés pendant plus longtemps et l’assèchement de l’épargne ralentiront les dépenses de consommation et réduiront les investissements des entreprises.

Cette situation affaiblira les marchés du travail et le secteur des services, les principaux piliers de la croissance précédemment résistante, en plus d’une toile de fond toujours faible dans l’industrie manufacturière et le commerce mondiaux.

Les principales économies, notamment les États-Unis, la zone euro et la Chine, seront confrontées à des défis distincts qui maintiendront la croissance à un niveau faible.

Du côté positif, ajoute Euromonitor, la région Asie-Pacifique restera la principale source de croissance mondiale, avec une dynamique croissante dans de nombreuses économies, dont l’Inde, le Vietnam et l’Indonésie.

Un autre facteur positif est la modération notable attendue de l’inflation mondiale en 2024, dans un contexte de ralentissement de l’activité économique.

Toutefois, elle estime que l’économie mondiale reste confrontée à une incertitude inhabituellement élevée, ainsi qu’à des risques et des opportunités en raison d’un certain nombre d’évolutions transformatrices, notamment la montée des tensions et des conflits géopolitiques, la reprise de la mondialisation et les avancées technologiques, en particulier dans le domaine de l’intelligence artificielle.