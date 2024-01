Perspectivas do sector transformador mundial

A Euromonitor International prevê que o sector transformador mundial apresente um crescimento mais lento de 2,1% em termos reais em 2024, contra 2,6% em 2023.

O crescimento económico global mais lento e, consequentemente, a estagnação da procura de bens B2B afectarão o desempenho do sector da indústria transformadora.

Na perspetiva da empresa de estudos de mercado, os fabricantes continuarão a enfrentar problemas no mercado de trabalho, possíveis restrições comerciais e regulamentos ambientais mais rigorosos que contribuirão para um crescimento mais lento.

No entanto, a deslocalização das operações de fabrico proporcionará novas oportunidades de crescimento em 2024, especialmente nas economias desenvolvidas.

Sector transformador

Em particular, a Euromonitor prevê que o sector de bens de alta tecnologia irá liderar a transformação das redes de produção em 2024 e, por sua vez, apoiar a procura B2B de uma variedade de bens e serviços, que vão desde componentes de entrada a serviços de construção.

Esta indústria está envolvida na produção de bens físicos através do processamento, transformação e montagem de matérias-primas.

Consequentemente, este sector desempenha um papel crucial no desenvolvimento económico e envolve frequentemente a utilização de maquinaria, tecnologia e mão de obra qualificada para produzir produtos tangíveis.

PIB mundial

De acordo com o ângulo da Euromonitor, as perspectivas económicas globais para 2024 são marcadas por um novo abrandamento do crescimento real do PIB, com expectativas fixadas em 2,7%.

Prevê igualmente que as taxas de juro mais elevadas durante mais tempo e a redução da poupança abrandarão o consumo e reduzirão o investimento das empresas.

Esta situação enfraquecerá os mercados de trabalho e o sector dos serviços, os principais pilares de um crescimento anteriormente resiliente, para além da persistência de um cenário fraco na indústria e no comércio mundiais.

As principais economias, incluindo os EUA, a zona euro e a China, enfrentarão desafios distintos que manterão o crescimento moderado.

Do lado positivo, acrescenta o Euromonitor, a região da Ásia-Pacífico continuará a ser a principal fonte de crescimento global, com uma dinâmica crescente em muitas economias, incluindo a Índia, o Vietname e a Indonésia.

Outro fator positivo é a esperada moderação notável da inflação global em 2024, no meio de um abrandamento da atividade económica.

No entanto, considera que a economia mundial continua a enfrentar uma incerteza invulgarmente elevada, bem como riscos e oportunidades devido a uma série de desenvolvimentos transformadores, incluindo o aumento das tensões e conflitos geopolíticos, a retoma da globalização e os avanços tecnológicos, nomeadamente no domínio da inteligência artificial.