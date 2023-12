Pénurie de conducteurs dans le secteur du transport routier

Heartland Express a déclaré que l’industrie du transport routier était confrontée à une pénurie de conducteurs qualifiés en Amérique du Nord.

La concurrence pour les conducteurs qualifiés est restée un défi en 2022 et devrait rester un défi à l’avenir en raison de la diminution du nombre de conducteurs qualifiés dans l’industrie.

Cependant, Heartland Express signale que la disponibilité des conducteurs a commencé à changer à la fin de 2022 et s’est poursuivie en 2023 en raison de l’évolution de l’environnement économique et du fret, et Heartland Express estime que certains conducteurs sont passés de transporteurs plus petits et moins stables financièrement à des transporteurs plus stables financièrement et d’entrepreneurs indépendants à des conducteurs d’entreprise.

Bien qu’il y ait eu une augmentation des mouvements de chauffeurs entre les entreprises du secteur, le problème de la pénurie de chauffeurs dans le secteur persiste.

Par conséquent, la pénurie de conducteurs dans le secteur a obligé, et pourrait continuer à obliger, les entreprises à dépenser plus d’argent pour attirer et retenir les conducteurs de camions et les propriétaires-exploitants.

Par exemple, Ryder System a indiqué qu’elle subissait des coûts de main-d’œuvre plus élevés en raison des problèmes de pénurie de main-d’œuvre dans tous ses secteurs d’activité.

Pénurie de conducteurs

Heartland Express explore en permanence de nouvelles stratégies pour attirer et retenir des conducteurs qualifiés en fonction de l’évolution des conditions et des demandes du marché.

Elle embauche la plupart de ses conducteurs qui ont au moins six mois d’expérience sur la route et un dossier de conduite sûr.

En outre, le programme de formation des conducteurs de l’entreprise constitue une source supplémentaire de futurs conducteurs professionnels potentiels.

Pour attirer et retenir des conducteurs expérimentés qui comprennent l’importance du service à la clientèle, Heartland Express s’est efforcée de consolider sa position de leader du secteur en matière de rémunération des conducteurs sur ses marchés d’exploitation et pour les services qu’elle fournit.

Le respect et l’application des initiatives incluses dans le programme CSA mis en œuvre par la FMCSA et les réglementations adoptées par le ministère du commerce concernant le temps de conduite, la sécurité et la condition physique des conducteurs pourraient réduire encore davantage la disponibilité de conducteurs qualifiés.

En outre, comme la plupart des entreprises de son secteur, Ryder System souffre d’un taux élevé de rotation des chauffeurs, en particulier des chauffeurs d’entreprise.

En ce qui concerne les chauffeurs propriétaires, l’absence de contrats de services personnels à long terme permet à ces derniers de mettre rapidement fin à leurs relations commerciales avec l’entreprise.