Matériel de transport: principales exportations par État au Mexique

Les États mexicains qui ont exporté le plus de produits dans le sous-secteur de la fabrication de matériel de transport sont Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Chihuahua et Mexico.

Coahuila a enregistré des exportations de 10,784 milliards de dollars au deuxième trimestre 2023, soit une augmentation de 10,5% en glissement annuel, selon les données de l’Inegi.

Viennent ensuite Guanajuato (5,571 milliards de dollars, +3,7%), Nuevo Leon (4,961 milliards, +8,8%), Chihuahua (4,527 milliards, +17,4%) et l’État de Mexico (3,899 milliards, +34,8%).

Parmi les branches de ce sous-secteur productif, on trouve la fabrication d’automobiles et de véhicules automobiles légers, de camions lourds, de carrosseries de véhicules automobiles, de remorques de camions, de camping-cars, de remorques de voyage et de caravanes, de moteurs, d’équipements électriques et électroniques pour véhicules automobiles, et de composants de direction et de suspension pour véhicules automobiles.

Ensemble, les cinq États mentionnés représentent 56,7% des exportations enregistrées dans le sous-secteur.

Pour établir cette statistique, l’Inegi s’est appuyé sur les données du Registre statistique et commercial mexicain (RENEM), des recensements économiques, de la balance commerciale mexicaine, de l’enquête mensuelle et annuelle sur l’industrie manufacturière (EMIM/EAIM) et des statistiques mensuelles du programme de l’industrie manufacturière, de la maquiladora et des services à l’exportation (IMMEX).

Matériel de transport

Inegi a également utilisé des données de l’Estadística de la Industria Minerometalúrgica (EIMM) et du Módulo Anual para Empresas del Sector Agrícola, Manufacturero, Comercial y de Servicios ; de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, et des Registros administrativos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Bien que la production de l’industrie automobile se soit légèrement redressée, elle reste bien en deçà des niveaux historiques récents.

La production automobile a augmenté de 7% en 2022 par rapport à 2021 et devrait augmenter de 3% en 2023 par rapport à 2022, selon les projections de janvier 2023 de S&P Global Mobility, anciennement IHS Markit.

Dans l’ensemble, la production industrielle mondiale en 2022 était inférieure d’environ 8% aux niveaux prépandémiques de 2019 et de 16% aux niveaux records de 2017.

Depuis 2020, selon Lear Corporation, les conditions industrielles et économiques ont été influencées directement et indirectement par des événements macroéconomiques tels que la pandémie de Covid-19 et, à partir du premier trimestre 2022, le conflit entre la Russie et l’Ukraine, ce qui a entraîné des conditions défavorables, notamment des pénuries de puces à semi-conducteurs et d’autres composants, des niveaux d’inflation élevés, des taux d’intérêt plus élevés et des pénuries de main-d’œuvre et d’énergie sur certains marchés.