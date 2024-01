OXXO: refugiados, migrantes e empregos

Send an email

Mais de 1500 trabalhadores refugiados e migrantes de países da América Central e das Caraíbas ganharam emprego formal nas lojas OXXO desde 2019, de acordo com um relatório do Banco Mundial.

A OXXO é uma cadeia de lojas de conveniência originária do México.

Normalmente, regionalmente, os refugiados são pessoas que fugiram de seus países de origem devido a conflitos armados, perseguição, violência ou desastres naturais.

As Américas têm registado fluxos de refugiados em contextos como a crise na América Central.

De acordo com o Banco Mundial, com os seus empregos na OXXO, os refugiados e migrantes ganham acima do salário mínimo e têm acesso aos benefícios dos empregados da FEMSA, a empresa-mãe da OXXO. Trinta e nove por cento destes trabalhadores são mulheres.

Desde 2012, a OXXO tem crescido rapidamente em todo o México, abrindo uma média de 800 lojas por ano.

A OXXO preenche aproximadamente 5.600 novas vagas de emprego por ano, e a FEMSA reconheceu que os refugiados no México tinham o potencial de satisfazer parte desta procura.

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) no México indica que a maioria dos refugiados adultos em idade ativa que chegam ao país têm o ensino secundário, mas mesmo aqueles que têm o ensino superior enfrentam desafios para encontrar um emprego formal e seguro.

Além disso, os empregadores e os bancos privados muitas vezes não estão familiarizados com documentos de identidade estrangeiros, o que dificulta o acesso ao emprego formal e aos serviços financeiros.

A FEMSA tem uma estratégia de Justiça, Equidade, Diversidade e Inclusão (JEDI) que visa o recrutamento de grupos desfavorecidos, como pessoas com deficiência e idosos, e que mais recentemente se expandiu para incluir refugiados.

A FEMSA e a OXXO têm como objetivo o recrutamento através de uma parceria com o ACNUR.

Isto ajuda a empresa a identificar candidatos a emprego e a navegar pelos requisitos legais e regulamentares ao contratar refugiados.

Este esforço faz parte da Estratégia de Soluções Duradouras da Agência das Nações Unidas para os Refugiados, que tem procurado integrar os refugiados no emprego formal desde 2016.

Para facilitar a integração dos refugiados na sua força de trabalho, a OXXO dá formação aos gestores e ao pessoal sobre questões relacionadas com os refugiados.