OXXO: réfugiés, migrants et emplois

Selon un rapport de la Banque mondiale, plus de 1,500 réfugiés et travailleurs migrants originaires d’Amérique centrale et des Caraïbes ont trouvé un emploi formel dans les magasins OXXO depuis 2019.

OXXO est une chaîne de magasins de proximité originaire du Mexique.

Généralement, à l’échelle régionale, les réfugiés sont des personnes qui ont fui leur pays d’origine en raison d’un conflit armé, de persécutions, de violences ou de catastrophes naturelles.

Les Amériques ont connu des flux de réfugiés dans des contextes tels que la crise en Amérique centrale.

Selon la Banque mondiale, les réfugiés et les migrants qui travaillent chez OXXO gagnent plus que le salaire minimum et ont accès aux avantages sociaux de FEMSA, la société mère d’OXXO. Trente-neuf pour cent de ces employés sont des femmes.

Depuis 2012, OXXO a connu une croissance rapide dans tout le Mexique, ouvrant en moyenne 800 magasins par an.

OXXO pourvoit environ 5 600 nouveaux postes vacants par an, et FEMSA a reconnu que les réfugiés au Mexique avaient le potentiel de répondre à une partie de cette demande.

Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) au Mexique indique que la majorité des réfugiés adultes en âge de travailler qui arrivent dans le pays ont un niveau d’éducation secondaire, mais que même ceux qui ont fait des études supérieures ont des difficultés à trouver un emploi formel et sûr.

OXXO

En outre, les employeurs et les banques privées sont souvent peu familiarisés avec les documents d’identité étrangers, ce qui rend difficile l’accès à l’emploi formel et aux services financiers.

La FEMSA a mis en place une stratégie de justice, d’équité, de diversité et d’inclusion (JEDI) qui vise à recruter des groupes défavorisés, tels que les personnes handicapées et les personnes âgées, et qui s’est récemment élargie aux réfugiés.

FEMSA et OXXO ciblent le recrutement par le biais d’un partenariat avec le HCR.

Ce partenariat aide l’entreprise à identifier les candidats à l’emploi et à se conformer aux exigences légales et réglementaires en matière d’embauche de réfugiés.

Enjeux

Cet effort fait partie de la stratégie de solutions durables de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, qui a cherché à intégrer les réfugiés dans l’emploi formel depuis 2016.

Pour faciliter l’intégration des réfugiés dans son personnel, OXXO forme les managers et le personnel sur les questions auxquelles sont confrontés les réfugiés.