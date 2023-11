OXXO, Shell e Cosan: lojas

Em 31 de dezembro de 2022, existiam 217 lojas OXXO nas zonas de Campinas e São Paulo.

Também no final de 2022, o Grupo Nós tinha 1.213 lojas Shell Select franqueadas e 38 auto-operadas através da rede de estações de serviço da Raizen.

O Grupo Nós é uma aliança entre a mexicana FEMSA (proprietária da OXXO) e a Raizen, propriedade da petrolífera britânica Shell e do conglomerado brasileiro Cosan.

Por sua vez, a Femsa é um conglomerado com operações na indústria das bebidas, no sector retalhista, nas farmácias e nas estações de serviço.

Para além do México, a Divisão Proximidade Américas da FEMSA procura aumentar a sua escala à medida que continua a expandir-se na Colômbia, Chile, Peru e Brasil.

No Brasil, o crescimento da Divisão Proximidade Américas se acelera através da Raízen Conveniências, conhecida comercialmente como Grupo Nós, a joint venture da FEMSA com a Raízen Combustíveis S.A., que opera a proposta de valor OXXO, continuando a evoluir com as tendências, e continua a crescer com seu formato legado, Shell Select.

Apesar da existência de outros grupos concorrentes neste sector, os principais concorrentes da Divisão de Combustíveis da FEMSA continuam a ser as pequenas cadeias regionais familiares de estações de serviço, que competem com a Divisão de Combustíveis em vendas totais, novas localizações de estações e mão de obra.

OXXO

As maiores redes que competem com a Divisão de Combustíveis em termos de número de postos de serviço são redes regionais como Petro-7 (operada pela 7-Eleven México), Corpo Gas, G500, Hidrosina, empresas internacionais que operam no México como British Petroleum, Mobil, Repsol e Shell e redes de desconto como Good Price, Cargo Gas e Gulf.

A Raízen atua na produção, comercialização, originação e trading de etanol, produção e comercialização de bioenergia, revenda e comercialização de energia elétrica, produção, comercialização, originação e trading de açúcar, distribuição e comercialização de combustíveis e lubrificantes e operações relacionadas.

A Divisão de Combustíveis da FEMSA compra principalmente gasolina e diesel para suas operações no México.

O mercado de combustíveis no México passou por mudanças estruturais que podem levar a uma diminuição gradual do número de fornecedores.