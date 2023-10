Os 5 principais destinos das exportações de queijo cheddar dos EUA

Os principais destinos das exportações de queijo cheddar dos EUA em 2022 foram Japão, Coreia do Sul, Austrália, México e Filipinas.

Com um crescimento ano a ano de 79%, essas vendas dos EUA para o mundo totalizaram US$ 398 milhões naquele ano.

À frente de todos os seus destinos, os EUA enviaram queijo cheddar para o Japão com um valor aduaneiro de US $ 118 milhões em 2022, um aumento de 107%, de acordo com dados do Departamento de Comércio.

As remessas para os mercados pendentes subsequentes foram as seguintes: Coreia do Sul (US $ 45 milhões, +110%), Austrália (US $ 43 milhões, +92%), México (US $ 33 milhões, -19%) e Filipinas (US $ 18 milhões +77 por cento).

O queijo cheddar é um queijo fabricado pelo processo cheddar ou por outro processo que produz um queijo acabado com as mesmas propriedades físicas e químicas que o queijo produzido pelo processo cheddar e é fabricado a partir de leite de vaca com ou sem adição de corantes e com sal, não contém mais de 39% de humidade e, na substância isenta de água, não contém menos de 50% de gordura do leite e cumpre as disposições do §19.500.

Exportações de queijo

Os Estados Unidos têm cerca de 600 variedades de queijo e há mais de 1.000 fabricantes de queijos artesanais, especiais e de quinta licenciados que produzem queijos feitos à mão, com sabores naturais ou frescos da quinta, que estão a tornar-se cada vez mais populares entre os americanos.