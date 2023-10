Les 5 premières destinations des exportations de cheddar américain

Les principales destinations des exportations américaines de cheddar en 2022 étaient le Japon, la Corée du Sud, l’Australie, le Mexique et les Philippines.

Avec une croissance de 79% d’une année sur l’autre, ces ventes américaines dans le monde ont totalisé 398 millions de dollars US cette année-là.

En tête de toutes les destinations, les États-Unis ont expédié du cheddar au Japon pour une valeur en douane de 118 millions de dollars en 2022, soit une augmentation de 107%, selon les données du Département du commerce.

Les expéditions vers les marchés exceptionnels suivants se répartissent comme suit: Corée du Sud (45 millions de dollars, +110%), Australie (43 millions de dollars, +92%), Mexique (33 millions de dollars, -19%) et Philippines (18 millions de dollars, +77%).

Le fromage cheddar est un fromage fabriqué par le procédé cheddar ou par un autre procédé qui produit un fromage fini ayant les mêmes propriétés physiques et chimiques que le fromage fabriqué par le procédé cheddar et qui est fabriqué à partir de lait de vache avec ou sans colorant ajouté et avec du sel, ne contient pas plus de 39 % d’humidité et, dans la substance exempte d’eau, ne contient pas moins de 50% de matières grasses laitières et est conforme aux dispositions de l’article 19.500.

Exportations de fromages

Les États-Unis comptent environ 600 variétés de fromages et plus de 1,000 fromageries artisanales, spécialisées et fermières agréées produisent des fromages faits à la main, aromatisés naturellement ou frais de la ferme, qui sont de plus en plus appréciés par les Américains.