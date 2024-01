Os 18 Acordos de Parceria Económica (APE) do Japão

O Japão assinou um total de 18 Acordos de Parceria Económica (APE) com 20 países, para além da União Europeia.

Estes países incluem: Singapura, México, Malásia, Tailândia, Indonésia, Brunei, Filipinas, Suíça, Vietname, Índia, Reino Unido, Peru, Austrália e Mongólia.

Tem também acordos com a Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), o Tratado de Parceria Transpacífico (TIPAT) e a Parceria Económica Regional Abrangente (RCEP).

Os Acordos de Parceria Económica (APE) são acordos comerciais que visam estabelecer uma parceria económica mais estreita entre países ou regiões.

Estes acordos vão além da simples redução de direitos aduaneiros e podem abordar uma série de domínios, como o acesso ao mercado, os serviços, o investimento, a propriedade intelectual, a concorrência e a cooperação regulamentar.

Acordos de parceria económica

O Japão anunciou a sua intenção de aderir ao TIPAT em março de 2013 e, após negociações com outros 11 países, assinou o Acordo TPP em 4 de fevereiro de 2016.

O Japão também celebrou Acordos de Parceria Económica, ou APE, com vários países, incluindo Singapura, México, Malásia, Chile e Tailândia.

Ao abrigo dos APE, o Japão trabalhará extensivamente com os parceiros para, entre outras coisas, reduzir ou eliminar os direitos aduaneiros; acordar benefícios mútuos nos domínios do investimento, dos serviços e dos contratos públicos; e melhorar a proteção das patentes no domínio da propriedade intelectual.

O Japão é membro de organizações internacionais baseadas em tratados comerciais internacionais e outros acordos que procuram promover o comércio livre no mercado internacional, incluindo: a Organização Mundial do Comércio, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, a Organização Mundial das Alfândegas e o Centro de Comércio Internacional.

Economia

De acordo com o Relatório Económico Mensal publicado pelo Gabinete do Governo do Japão para dezembro de 2023, publicado em 19 de dezembro de 2023, a atividade económica está a recuperar moderadamente, embora tenha recentemente estagnado um pouco, à medida que a situação do emprego e dos rendimentos melhora e a implementação de várias políticas é levada a cabo. efeitos positivos.

As condições económicas no Japão podem ser negativamente afectadas pelo abrandamento das principais economias estrangeiras e pelo endurecimento da política monetária a nível mundial, bem como pela inflação e pelas flutuações da economia mundial.