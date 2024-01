Les 18 accords de partenariat économique (APE) du Japon

Send an email

Le Japon a signé un total de 18 accords de partenariat économique (APE) avec 20 pays en plus de l’Union européenne.

Ces pays sont: Singapour, le Mexique, la Malaisie, la Thaïlande, l’Indonésie, Brunei, les Philippines, la Suisse, le Viêt Nam, l’Inde, le Royaume-Uni, le Pérou, l’Australie et la Mongolie.

Elle a également conclu des accords avec l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE), le traité de partenariat transpacifique (PTPGP) et le partenariat économique régional global (RCEP).

Les accords de partenariat économique (APE) sont des accords commerciaux qui visent à établir un partenariat économique plus étroit entre des pays ou des régions.

Ces accords vont au-delà de la simple réduction des droits de douane et peuvent porter sur divers domaines, tels que l’accès au marché, les services, l’investissement, la propriété intellectuelle, la concurrence et la coopération en matière de réglementation.

Accords de partenariat économique

Le Japon a annoncé son intention de rejoindre le TIPAT en mars 2013 et, après des négociations avec 11 autres pays, a signé l’accord TPP le 4 février 2016.

Le TIPAT est entré en vigueur pour le Japon, le Mexique, Singapour, la Nouvelle-Zélande, le Canada et l’Australie le 30 décembre 2018, et pour le Viêt Nam le 14 janvier 2019.

Conformément aux APE, le Japon collaborera étroitement avec ses partenaires pour, entre autres, réduire ou éliminer les droits de douane, convenir d’avantages mutuels dans les domaines de l’investissement, des services et des marchés publics, et améliorer la protection des brevets dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Le Japon est membre d’organisations internationales fondées sur des traités commerciaux internationaux et d’autres accords visant à promouvoir le libre-échange sur le marché international, notamment: l’Organisation mondiale du commerce, l’Organisation de coopération et de développement économiques, l’Organisation mondiale des douanes et le Centre du commerce international.

L’économie

Selon le rapport économique mensuel publié par le Bureau du Cabinet du Japon pour décembre 2023 publié le 19 décembre 2023, l’activité économique se redresse modérément, bien qu’elle ait récemment stagné quelque peu, à mesure que la situation de l’emploi et des revenus s’améliore et que la mise en œuvre de diverses politiques est effectuée. effets positifs.

Les conditions économiques au Japon peuvent être affectées négativement par le ralentissement des principales économies étrangères et le resserrement de la politique monétaire au niveau mondial, ainsi que par l’inflation et les fluctuations des marchés financiers et des marchés des capitaux.