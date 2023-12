O mercado de aquecedores de água nos Estados Unidos

Send an email

O mercado americano de aquecedores de água eléctricos sem reservatório é dominado por algumas empresas mais pequenas, com os fabricantes de reservatórios a deterem a maior quota de mercado, de acordo com a Trutankless, Inc.

Vários fabricantes japoneses e europeus já começaram a comercializar produtos nos Estados Unidos e, desde 2003, os produtos sem reservatório a gasolina registaram um crescimento dramático.

A Trutankless salienta que os sistemas eléctricos sem reservatório não tiveram um crescimento comparável devido a vários factores, principalmente o desempenho do produto, a capacidade, a qualidade do produto e os problemas de instalação e de fornecimento de energia.

Em contrapartida, acrescenta a empresa, os fabricantes de aquecedores com reservatório têm uma vantagem competitiva devido, em grande medida, à utilização há muito estabelecida nas suas categorias de produtos, ao reconhecimento do nome, à distribuição estabelecida e à posição da marca no mercado.

A Trutankless afirma que muitos canalizadores e outros profissionais do sector da construção se opõem a mudar de marca ou de sistema sem reservatório porque muitos dos esquentadores sem reservatório foram mal concebidos no passado.

Aquecedores de água

Como resultado, alguns empreiteiros têm a perceção de que estes esquentadores são mais complicados e geralmente menos fiáveis do que os esquentadores sem reservatório.

Esta perceção é frequentemente transmitida aos consumidores quando tomam decisões de compra ou perguntam sobre a mudança para um aquecedor de água sem reservatório.

Numa perspetiva geral, as principais tendências no espaço da domótica, que se estima que atinja 46,22 mil milhões de dólares a nível mundial até 2025, têm sido impulsionadas pelo desejo dos consumidores de melhorar a eficiência e o estilo de vida.

Empresas como a Nest ajudaram a introduzir a Internet das Coisas nos aparelhos domésticos, com um impacto direto na forma como os utilizadores interagem com os aparelhos tradicionais e têm a capacidade de reduzir a utilização de energia.

Além disso, a tendência para a integração com assistentes de voz está a aumentar e os principais líderes do sector, como a Alexa e o Google Assistant, estão a desempenhar um papel mais importante na indústria da automatização doméstica.

O produto Trutankless foi concebido para substituir a tecnologia de aquecimento de água com reservatório deficiente, que só fica atrás do HVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado) no consumo de energia na maioria das casas.

Combinado com capacidades Wi-Fi, o sistema não só pode poupar energia, como também tem a capacidade de informar os utilizadores e os proprietários sobre o consumo de energia, o consumo de água e potenciais problemas, como fugas ou outras falhas no sistema de canalização.