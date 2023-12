Le marché des chauffe-eau aux États-Unis

Le marché américain des chauffe-eau électriques sans réservoir est dominé par quelques petites entreprises, les fabricants de réservoirs détenant la plus grande part de marché, selon Trutankless, Inc.

Plusieurs fabricants japonais et européens ont déjà commencé à commercialiser des produits aux États-Unis et, depuis 2003, les produits sans réservoir à essence ont connu une croissance spectaculaire.

Trutankless souligne que les systèmes électriques sans réservoir n’ont pas connu une croissance comparable en raison de plusieurs facteurs, principalement la performance, la capacité et la qualité des produits, ainsi que les problèmes d’installation et d’alimentation électrique.

En revanche, ajoute l’entreprise, les fabricants de chauffe-eau à réservoir ont un avantage concurrentiel dû en grande partie à une utilisation de longue date dans leurs catégories de produits, à la reconnaissance du nom, à la distribution établie et à la position de la marque sur le marché.

Trankless affirme que de nombreux plombiers et autres professionnels du secteur de la construction se sont opposés au changement de marque ou à l’adoption de systèmes sans réservoir parce que de nombreux chauffe-eau sans réservoir ont été mal conçus dans le passé.

Chauffe-eau

Par conséquent, certains entrepreneurs ont l’impression que ces chauffe-eau sont plus compliqués et généralement moins fiables que les chauffe-eau sans réservoir.

Cette perception est souvent transmise aux consommateurs lorsqu’ils prennent des décisions d’achat ou posent des questions sur le passage à un chauffe-eau sans réservoir.

D’un point de vue global, les tendances clés dans le domaine de la domotique, qui devrait atteindre 46,22 milliards de dollars d’ici à 2025, ont été motivées par le désir des consommateurs d’améliorer l’efficacité et le style de vie.

Des entreprises telles que Nest ont contribué à introduire l’internet des objets dans les appareils ménagers, ce qui a un impact direct sur la façon dont les utilisateurs interagissent avec les appareils traditionnels et permettent de réduire la consommation d’énergie.

Par ailleurs, la tendance à l’intégration des assistants vocaux s’accentue et les principaux leaders du secteur, tels qu’Alexa et Google Assistant, jouent un rôle de plus en plus important dans l’industrie de la domotique.

Le produit Trutankless a été conçu pour remplacer la technologie déficiente de chauffage de l’eau par réservoir, qui est la deuxième plus grande consommatrice d’énergie dans la plupart des foyers, après les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (HVAC).

Associé à des capacités Wi-Fi, le système peut non seulement économiser de l’énergie, mais aussi informer les utilisateurs et les propriétaires sur la consommation d’énergie, la consommation d’eau et les problèmes potentiels tels que les fuites ou d’autres défaillances du système de plomberie.