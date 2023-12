Nvidia progresse dans le domaine de l’IA générative

Send an email

Les actions de Nvidia Corporation, une société de semi-conducteurs sans usine, ont grimpé en flèche grâce aux progrès réalisés dans le domaine de l’intelligence artificielle générative, comme en témoigne le lancement de ChatGPT et de GPT-4.

Selon le Baron Investment Funds Trust, ces technologies promettent des gains de productivité considérables dans des domaines tels que la création de contenu, le codage et même la découverte biologique.

Ce fonds d’investissement estime que la plateforme d’intelligence artificielle de bout en bout de Nvidia et son implication de premier plan dans les jeux, les centres de données et les machines autonomes, ainsi que la taille de ces marchés, permettront à l’entreprise de bénéficier d’une croissance durable dans les années à venir.

Nvidia est un pionnier de l’accélération des calculs pour aider à résoudre les problèmes de calcul les plus complexes.

Depuis qu’elle s’est concentrée sur les graphiques pour PC, l’entreprise s’est développée dans de nombreux autres domaines informatiques importants.

Stimulée par la demande soutenue de graphiques 3D exceptionnels et par l’ampleur du marché des jeux, Nvidia s’est appuyée sur son architecture GPU pour créer des plateformes de calcul scientifique, d’intelligence artificielle, de science des données, de véhicules autonomes, de robotique, de métaverses et d’applications Internet 3D.

L’entreprise est partenaire de milliers d’organisations qui travaillent avec l’IA dans une multitude de secteurs, de l’automatisation de tâches telles que la recommandation de produits et de services aux consommateurs, aux chatbots pour automatiser ou assister les interactions en direct avec les clients, à la détection des fraudes dans les services financiers, en passant par l’optimisation de l’exploration et du forage pétroliers.

Ces organisations comprennent les plus grandes sociétés de services Internet grand public et de cloud computing, des entreprises et des startups qui cherchent à déployer l’IA de manière transformatrice dans de nombreux secteurs d’activité.

Nvidia s’associe à des leaders de l’industrie pour les aider à transformer leurs applications ou leurs plateformes informatiques.

Elle a également conclu des partenariats dans les secteurs du transport, de la vente au détail, de la santé et de la fabrication, entre autres, afin d’accélérer l’adoption de l’IA.