Les 5 premiers importateurs de robots industriels

La Chine, les États-Unis, l’Allemagne, l’Italie et le Mexique étaient les principaux importateurs de robots industriels en 2022.

Les robots industriels sont disponibles dans le commerce et utilisés dans les environnements industriels et manufacturiers depuis plusieurs décennies.

Il s’agit généralement de grandes machines stationnaires conçues pour automatiser des tâches répétitives dans un environnement contrôlé (par exemple, une chaîne de montage en usine) qui nécessitent une vitesse et une force supérieures à celles d’un être humain.

Pour les tâches de fabrication, les robots industriels exécutent généralement des plans par programmation de mémoire (fonctions programmées à l’avance par un ingénieur humain).

En 2022, les importations chinoises de robots industriels ont enregistré une baisse de 10% en glissement annuel pour atteindre 1,375 milliard de dollars.

Les autres principaux importateurs de robots industriels étaient, selon l’OMC: les États-Unis (540 millions de dollars, +6% en glissement annuel), l’Allemagne (423 millions de dollars, -3%), l’Italie (259 millions de dollars, +25%) et le Mexique (194 millions de dollars, +44%).

Au fil du temps, les robots industriels sont devenus plus sophistiqués. Sarcos Technology and Robotics Corporation note que les robots industriels ont été largement adoptés dans un certain nombre d’applications et se sont imposés dans de nombreuses industries.

Toutefois, l’entreprise ajoute que ces robots industriels lourds nécessitent généralement la configuration d’espaces de travail autour d’eux et de grandes cages de sécurité pour protéger les travailleurs dans l’usine, consomment des quantités importantes d’énergie et d’espace, sont nettement moins agiles et polyvalents que les humains, et sont difficiles et coûteux à déplacer d’un endroit à l’autre.

Robots industriels

Ces caractéristiques limitent souvent le nombre de cas d’utilisation à des tâches très routinières.

Par conséquent, deux nouvelles catégories de produits, appelées robots collaboratifs ou cobots et robots mobiles automatisés ou AMR, gagnent du terrain sur le marché.

Les progrès réalisés dans les technologies tangentielles telles que les pinces, les systèmes de vision, l’informatique en nuage, la réalité augmentée (RA) et l’intelligence artificielle (IA) ont conduit à une adoption plus large et à la viabilité commerciale des cobots et des AMR.

Ces avancées ont offert une plus grande sécurité et une plus grande flexibilité opérationnelle, permettant aux robots d’être déployés en toute sécurité aux côtés des humains, révolutionnant l’industrie historique de la robotique industrielle et les marchés du travail, tout en offrant des capacités plus avancées que les modèles précédents.

Cependant, Sarcos Technology and Robotics Corporation affirme que ni les cobots ni les AMR ne sont conçus pour effectuer des tâches dans des environnements dynamiques ou non structurés, en particulier à l’extérieur.

Comme leurs prédécesseurs, ce sont des outils d’automatisation, conçus et programmés pour effectuer des tâches routinières.

En général, ils n’ont pas la dextérité humaine ni la capacité de soulever et de manipuler des objets lourds.