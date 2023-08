Milho geneticamente modificado: EUA e México vão criar um painel 

Os Estados Unidos notificaram o México na quinta-feira da sua intenção de resolver as divergências entre os dois países relativamente à regulamentação mexicana do milho geneticamente modificado.

Os Estados Unidos consideram que certas disposições do decreto que estabelece várias acções relativas ao glifosato e ao milho geneticamente modificado, publicado no Jornal Oficial da Federação em 13 de fevereiro de 2023, podem ser incompatíveis com as disposições dos capítulos 2 (acesso ao mercado) e 9 (medidas sanitárias e fitossanitárias) do T-MEC.

«O México não concorda com a posição dos EUA. O Ministério da Economia está preparado para defender a posição do México perante este painel internacional e demonstrar: 1) que a regulamentação nacional é coerente com os compromissos assumidos no tratado; e 2) que as medidas contestadas não afectam o comércio», afirmou o Ministério da Economia num comunicado.

O T-MEC mantém as condições de acesso ao mercado acordadas no âmbito do NAFTA. Assim, todas as mercadorias originárias da região têm um direito aduaneiro de 0%, com exceção de alguns produtos dos sectores das aves de capoeira, dos lacticínios e das preparações alimentares que contêm açúcar, cujo acesso ao mercado canadiano continua a ser limitado.

Ao abrigo do acordo, o México manteve o acesso a 100% das linhas pautais com os Estados Unidos e a 99,2% com o Canadá; 0,8% das restantes linhas com o Canadá continuam sujeitas a direitos de importação. O México não mantém contingentes pautais ao abrigo do Acordo.

A defesa do México será apoiada por várias agências do governo federal com competência na matéria, tais como o Ministério do Ambiente e dos Recursos Naturais, o Conselho Nacional de Humanidades, Ciências e Tecnologias (Conahcyt) e a Comissão Federal para a Proteção contra os Riscos Sanitários (Cofepris).

Milho geneticamente modificado

O próximo passo processual será a nomeação dos membros do Painel. Subsequentemente, estes membros do painel terão de emitir um calendário processual.

De acordo com os prazos previstos no próprio Tratado, estima-se que a decisão do Painel poderá ser anunciada no decurso de 2024.

Uma das vantagens do T-MEC é o facto de ter regras claras para resolver desacordos entre parceiros comerciais, proporcionando assim segurança a todas as partes.

O Ministério da Economia reiterou a sua vontade de cumprir os compromissos assumidos no T-MEC, de atuar em conformidade com a lei e de representar o interesse nacional.