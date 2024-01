Send an email

Levi Strauss & Co: 3 stratégies commerciales

Levi Strauss & Co, célèbre pour ses jeans, a mis en évidence trois de ses stratégies commerciales grâce auxquelles elle aspire à devenir la meilleure entreprise de vêtements au monde.

Au cours de l’exercice clos le 26 novembre, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires net de 6,179 milliards de dollars, en hausse de 0,2% par rapport à l’année précédente.

Depuis ses débuts dans la ruée vers l’or en Californie (États-Unis), Levi Strauss est devenue l’une des plus grandes entreprises de vêtements de marque au monde.

Levi Strauss

Avec des ventes dans 110 pays, le bénéfice net de l’entreprise a chuté de 56,1% au cours du dernier exercice, pour atteindre 249,6 millions de dollars.

Ses stratégies commerciales se concentrent sur ses principaux atouts et donnent la priorité aux domaines les plus importants qui, selon l’entreprise, seront à l’origine de son succès à long terme.

Levi Strauss estime que ces stratégies commerciales à long terme lui permettront de réaliser une croissance annuelle de son chiffre d’affaires net d’environ 6 à 8%, pour atteindre un chiffre d’affaires net total d’environ 9 à 10 milliards de dollars.

Dans le même temps, elles permettront à l’entreprise d’augmenter les marges EBIT ajustées à environ 15% sur le long terme.

Les trois options suivantes «où jouer» servent de cadre stratégique pour ce que l’entreprise a l’intention de réaliser:

La marque au premier plan

L’entreprise prévoit de continuer à élever et à renforcer toutes ses marques en intégrant le produit, le design, le positionnement, le marketing et l’expérience du consommateur afin de s’assurer qu’elles sont le «centre de la culture».

Levi Strauss stimulera la croissance des vêtements pour femmes et des chemisiers en mettant davantage l’accent sur les vêtements en denim et le style de vie, en développant une capacité de bout en bout dans les principales catégories de vêtements de style de vie au-delà des jeans.

Le DTC d’abord

Levi Strauss estime que ses canaux de vente directe au consommateur (DTC) lui permettent de présenter la pleine expression de ses marques et de favoriser la diversification des catégories, tout en renforçant les liens avec les consommateurs.

En conséquence, l’entreprise prévoit de continuer à construire un marché omnicanal harmonisé où chaque canal renforce l’autre, favorisant l’engagement du consommateur et augmentant sa satisfaction.

Pour ce faire, elle doit investir davantage dans ses magasins, étendre sa présence physique en mettant l’accent sur l’expansion de son cœur de métier, s’appuyer sur la technologie pour séduire le consommateur et son personnel, et améliorer ses capacités en matière de magasins, de commerce électronique et d’omni-canal afin de rehausser encore l’expérience d’achat.

Poursuivre la diversification de son portefeuille

L’entreprise prévoit d’accélérer sa croissance sur les marchés internationaux, en se concentrant sur les marchés à forte croissance.