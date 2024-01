Levi Strauss & Co: 3 estratégias empresariais  

A Levi Strauss & Co, famosa pelas suas calças de ganga, destacou três das suas estratégias empresariais com as quais aspira a ser a melhor empresa de vestuário do mundo.

No ano fiscal que terminou a 26 de novembro, a empresa teve receitas líquidas de 6,179 mil milhões de dólares, um aumento de 0,2% em relação ao ano anterior.

Desde o seu início na corrida ao ouro da Califórnia, nos EUA, a Levi Strauss tornou-se numa das maiores empresas de vestuário de marca do mundo.

Levi Strauss

Com vendas em 110 países, o lucro líquido da empresa caiu 56,1% no último ano fiscal, para 249,6 milhões de dólares.

As suas estratégias de negócio em termos comerciais centram-se nos seus principais pontos fortes e dão prioridade às áreas mais importantes que a empresa acredita que conduzirão ao sucesso a longo prazo.

Em termos prospectivos, a Levi Strauss acredita que estas estratégias comerciais a longo prazo lhe permitirão alcançar um crescimento anual das receitas líquidas de aproximadamente 6-8%, atingindo aproximadamente 9-10 mil milhões de dólares em receitas líquidas totais.

Ao mesmo tempo, permitirão à empresa aumentar as margens do EBIT ajustado para cerca de 15% a longo prazo.

As três opções «onde jogar» que se seguem servem de enquadramento estratégico para o que a empresa pretende alcançar:

Orientado para as marcas

A empresa planeia continuar a elevar e a reforçar todas as suas marcas, integrando o produto, o design, o posicionamento, o marketing e a experiência do consumidor, para garantir que são o «Centro da Cultura».

A Levi Strauss irá impulsionar o crescimento do vestuário e das blusas para senhora através de uma maior concentração no vestuário de ganga e no estilo de vida, criando uma capacidade de ponta a ponta nas principais categorias de vestuário de estilo de vida para além das calças de ganga.

DTC em primeiro lugar

A Levi Strauss acredita que os seus canais directos ao consumidor (DTC) lhe permitem mostrar a expressão completa das suas marcas e impulsionar a diversificação de categorias, ao mesmo tempo que melhora as ligações com os consumidores.

Como resultado, a empresa planeia continuar a construir um mercado omnicanal harmonizado, em que cada canal reforça o outro, impulsionando o envolvimento do consumidor e aumentando a sua satisfação.

Isto requer maiores investimentos nas suas lojas, expandindo a nossa presença física no retalho com foco na expansão do núcleo, tecnologia para conquistar o consumidor e os seus colaboradores, e melhorando as suas capacidades de loja, comércio eletrónico e omnicanal para elevar ainda mais a experiência de compra.

Diversificar ainda mais a sua carteira

A empresa planeia acelerar o crescimento nos mercados internacionais, concentrando-se em mercados de elevado crescimento.