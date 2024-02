Les mesures de cybersécurité se multiplient: OMC

Send an email

Les membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ont notifié environ 80 mesures de cybersécurité au Comité des obstacles techniques au commerce (OTC) (au 31 mai 2023).

La cybersécurité est un domaine essentiel qui vise à protéger les systèmes informatiques, les réseaux et les données contre les menaces, les attaques et les accès non autorisés.

S’agit-il d’une nouvelle tendance? De toute évidence, puisque la grande majorité de ces mesures (plus de 60 %) ont été notifiées à partir de 2020.

Ces notifications couvrent un large éventail de produits et de situations.

Par exemple : la cybersécurité de l’internet des objets (IoT), la technologie 5G, les télécommunications, les véhicules et les équipements radio, ainsi que les produits basés sur des logiciels et connectés à des réseaux.

Environ la moitié de ces mesures ont indiqué qu’elles avaient été proposées ou adoptées pour protéger les intérêts de la sécurité nationale.

Deuxièmement, ces dernières années, les membres de l’OMC ont de plus en plus utilisé le Comité OTC pour soulever et examiner des préoccupations commerciales spécifiques concernant diverses mesures liées à la cybersécurité.

Mesures de cybersécurité

Les mesures faisant l’objet de ces préoccupations réglementent, par exemple, les produits TIC et les équipements de réseau, les véhicules, l’aviation civile, les banques et les assurances.

À ce jour, les membres ont soulevé au moins 26 préoccupations commerciales spécifiques de ce type, la plupart d’entre elles (60%) au cours des six dernières années (2017-mai 2023).

Ces discussions sont importantes compte tenu de la nature du sujet et de la valeur quantitative des préoccupations en question.

Les importations

Selon les estimations du Secrétariat de l’OMC, la valeur moyenne des importations par préoccupation commerciale spécifique liée à la cybersécurité s’élève à près de 160 milliards de dollars.

En fait, par rapport à toutes les autres préoccupations commerciales spécifiques liées aux autres «questions», les mesures liées à la cybersécurité constituent le type de préoccupation commerciale spécifique le plus important en termes de valeur.

Avec la croissance exponentielle de la technologie et de l’interconnexion à l’ère numérique, la cybersécurité est devenue essentielle pour garantir l’intégrité, la confidentialité et la disponibilité des informations.