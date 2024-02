Aumentam as medidas de cibersegurança: OMC

Os membros da Organização Mundial do Comércio (OMC) notificaram cerca de 80 medidas de cibersegurança ao Comité dos Obstáculos Técnicos ao Comércio (OTC) (a partir de 31 de maio de 2023).

A cibersegurança é um domínio crítico relacionado com a proteção de sistemas informáticos, redes e dados contra ameaças, ataques e acesso não autorizado.

Trata-se de uma nova tendência? Claramente, uma vez que a grande maioria destas medidas (mais de 60 %) foi comunicada a partir de 2020.

Estas notificações abrangeram uma vasta gama de produtos e situações.

Por exemplo: cibersegurança da Internet das Coisas (IoT), tecnologia 5G, telecomunicações, veículos e equipamentos de rádio, e produtos baseados em software e ligados à rede.

Cerca de metade destas medidas indicaram que foram propostas ou adoptadas para a proteção dos interesses de segurança nacional.

Em segundo lugar, nos últimos anos, os membros da OMC têm recorrido cada vez mais ao Comité TBT para suscitar e debater preocupações comerciais específicas relacionadas com várias medidas relacionadas com a cibersegurança.

Medidas relativas à cibersegurança

As medidas objeto destas preocupações regulam, por exemplo, os produtos e o equipamento de rede das TIC, os veículos, a aviação civil, a banca e os seguros.

Até à data, os deputados manifestaram, pelo menos, 26 preocupações comerciais específicas deste tipo, a maioria das quais (60 %) nos últimos seis anos (2017-maio de 2023).

Estes debates são importantes dada a natureza do assunto, bem como o valor quantitativo das preocupações em causa.

Importações

De acordo com as estimativas do Secretariado da OMC, o valor médio das importações por preocupação comercial específica relacionada com a cibersegurança ascende a quase 160 mil milhões de dólares.

De facto, em comparação com todas as outras preocupações comerciais específicas relacionadas com as outras «questões», as medidas relacionadas com a cibersegurança são o tipo mais importante de preocupações comerciais específicas em termos de valor.

Com o crescimento exponencial da tecnologia e a interconexão na era digital, a cibersegurança tornou-se essencial para garantir a integridade, a confidencialidade e a disponibilidade da informação.