Computação quântica: inteligência artificial, IoT e 3D

A computação quântica é um ecossistema tecnológico emergente e em rápido desenvolvimento que se tem revelado promissor na disponibilização de capacidades de computação potencialmente disruptivas, observa a Quantum Computing.

A rápida adoção de tecnologias como a inteligência artificial, a imagiologia 3D e a Internet das Coisas (IoT) contribuiu para aumentar exponencialmente a produção de dados, impulsionando a procura de computação de alto desempenho.

As estimativas sobre o tamanho desta indústria variam, mas de acordo com a Grand View Research, o mercado de computação de alto desempenho foi avaliado em 39,1 mil milhões de dólares em 2019 e espera-se que atinja um valor de 53,6 mil milhões de dólares até 2027

Durante os últimos 45 anos, os fabricantes de processadores baseados em silício conseguiram duplicar a sua capacidade de processamento a cada 18 a 24 meses, um fenómeno conhecido na indústria informática como «Lei de Moore».

Recentemente, a indústria dos processadores de computador tem tido cada vez mais dificuldade em fornecer processadores mais rápidos e mais potentes devido a efeitos físicos fundamentais que limitam uma maior redução da dimensão dos transístores.

Apesar deste progresso nos transístores e na capacidade de computação, muitos dos problemas computacionais mais importantes do mundo são ainda considerados impraticáveis de resolver com os computadores clássicos actuais e do futuro previsível.

Nesta perspetiva, a Computação Quântica refere-se à computação quântica como representando uma potencial abordagem alternativa aos limites estritos atualmente atingidos pelos computadores convencionais que utilizam processadores baseados em silício. Isto deve-se ao facto de os computadores quânticos aplicarem as propriedades da física quântica para funcionarem de uma forma fundamentalmente diferente.

Computação quântica

Os chips dos computadores clássicos utilizam bits binários (uns e zeros) para representar a informação.

Com um potencial muito maior, os computadores quânticos utilizam qubits, que tiram partido de algumas das propriedades da física quântica para processar potencialmente cálculos que, de outra forma, seriam difíceis de resolver com computadores clássicos.

A investigação sugere que os computadores quânticos podem ser ideais para executar algoritmos de otimização, em que novos avanços nas abordagens e no hardware da computação quântica podem gerar benefícios computacionais em relação aos sistemas convencionais atualmente utilizados.

Grandes volumes de dados

A capacidade de resolver problemas computacionais difíceis num período de tempo razoável é de particular interesse em domínios de computação intensiva, incluindo, entre outros: grandes volumes de dados, inteligência artificial, cuidados de saúde e cibersegurança.